VIVIENDA

La compraventa de vivienda en Extremadura sube un 7,3% en febrero y las hipotecas bajan un 16,6%, según Registradores

Asimismo, el descenso en las hipotecas en Extremadura en el citado periodo es el segundo más elevado del país, sólo superado por el de País Vasco (-18,1 por ciento).

Redacción

Extremadura |

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viviendas venta hipoteca_643x397 | Economía Digital

La compraventa de vivienda ha registrado en el pasado febrero un aumento del 7,3 por ciento en Extremadura en comparación con el mismo mes de 2025, con un total de 995 operaciones, mientras que las hipotecas sobre vivienda han bajado en la región un 16,6 por ciento interanual, hasta las 616, según los datos publicados este jueves por el Colegio de Registradores.

El incremento en la compraventa de vivienda en la comunidad extremeña se sitúa entre los más pronunciados del país, únicamente superado por los de Melilla (+96,9 por ciento); Ceuta (54,2 por ciento); Navarra (+18,7 por ciento); y Canarias (+18,3 por ciento).

Asimismo, el descenso en las hipotecas en Extremadura en el citado periodo es el segundo más elevado del país, sólo superado por el de País Vasco (-18,1 por ciento).

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