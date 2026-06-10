Comprar una vivienda en Extremadura en 2025 exige 4,2 años de salario íntegro, el menor tiempo del país

Comprar una vivienda en Extremadura en 2025 precisó destinar íntegramente el sueldo bruto de 4,2 años, es decir, 51 meses, de sueldo bruto, cifra ligeramente superior a los 4,1 años que se necesitaban en 2024, según un estudio de InfoJobs y Fotocasa.

Con estos datos, Extremadura se sitúa como la comunidad autónoma donde se destina menos tiempo al pago de una vivienda en propiedad, según figura en el estudio 'Relación de salarios y la compra de vivienda en 2025', basado en los datos de los sueldos medios de las ofertas de empleo de la plataforma InfoJobs y en los precios medios de la vivienda de segunda mano en venta del Índice Inmobiliario Fotocasa.

Teniendo en cuenta el salario bruto medio registrado por InfoJobs, que en 2025 fue de 24.644 euros, los extremeños tuvieron que dedicar esos 4,2 años de su salario bruto íntegro al pago de una vivienda de 80 metros cuadrados.