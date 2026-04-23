El Colegio Oficial de Psicología de Extremadura y ANPE firman un convenio para mejorar la salud mental del profesorado

El Colegio Oficial de Psicología de Extremadura (Copex) y el sindicato ANPE Extremadura han firmado en Cáceres un convenio de colaboración pionero en la región, orientado a mejorar la salud mental y el bienestar psicológico del profesorado extremeño.

El acuerdo ha sido presentado por el presidente del Copex, Ángel Boceta Navarro, y los representantes de ANPE Extremadura, Antonio Vera Becerra y Saturnino Acosta.

Se trata de un convenio que se promueve ante una realidad creciente en los centros educativos, donde se ha detectado un incremento sostenido de problemas de salud mental entre el profesorado, con especial incidencia en cuadros de ansiedad, estrés crónico y síndrome de 'burnout' derivados de la sobrecarga laboral, la conflictividad en el aula y la complejidad creciente de la realidad educativa.

En este contexto, ambas organizaciones han subrayado la necesidad de dar una respuesta "estructurada, profesional y continuada" a una situación que afecta directamente al bienestar del profesorado y, en consecuencia, al conjunto de la comunidad educativa.

El convenio contempla tres líneas de actuación como son la promoción, prevención e intervención. En cuanto a la promoción del bienestar psicológico, se recoge el desarrollo de actividades formativas, charlas y jornadas impartidas por profesionales de la Psicología, dirigidas a dotar al profesorado de herramientas emocionales y educativas.

Respecto a la prevención en centros educativos, se pondrá en marcha una serie de talleres prácticos en grupos reducidos, centrados en la gestión emocional, la prevención del burnout, la convivencia en el aula y la respuesta a situaciones de alta complejidad.

Y también habrá una intervención psicológica individual, facilitando al profesorado el acceso a atención psicológica especializada para docentes afiliados, en condiciones económicas ventajosas, con profesionales habilitados sanitarios.

Ambas entidades han coincidido en señalar que este convenio supone "un avance significativo en el reconocimiento de la importancia de la salud mental del profesorado, así como en la necesidad de incorporar la Psicología Educativa como elemento estructural en el sistema educativo".

Asimismo, han destacado la voluntad de seguimiento, evaluación y mejora continua del acuerdo, con el objetivo de adaptar las actuaciones a las necesidades reales del profesorado extremeño.

Con la firma de este convenio, Copex y ANPE muestran su compromiso conjunto con la mejora del sistema educativo extremeño, subrayando que el bienestar del profesorado es una condición imprescindible para garantizar la calidad de la enseñanza y el éxito del alumnado.