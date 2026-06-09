El Colegio de Médicos de Badajoz da la bienvenida a los nuevos Médicos Internos Residentes

El Colegio de Médicos de Badajoz (icomBA) ha celebrado este lunes 8 de junio su tradicional acto de bienvenida en el Auditorio de la sede colegial a los nuevos Médicos Internos Residentes colegiados en la provincia de Badajoz que empezarán sus formaciones de especialidades en los diferentes hospitales y centros de salud. El objetivo, como cada año, además de transmitirles una fraternal bienvenida, es el de informarles de todos los recursos y servicios colegiales que tendrán a su disposición.

El encargado de dar la bienvenida en este acto ha sido el presidente del icomBA, Dr. Pedro Hidalgo, quien les ha expuesto el significado de pertenecer a este colegio profesional al tiempo que ha realizado una semblanza de los principales objetivos que ostenta la propia corporación. Junto a ello, el presidente del icomBA les ha recordado sus responsabilidades que tienen a partir de ahora como médicos. Seguidamente, el secretario del icomBA, Dr. Mariano Casado, ha desgranado los órganos de gobiernos de la corporación, así como las diferentes funciones de su personal y las posibilidades que brinda la ventanilla única. También ha indicado cómo se tramitan las reclamaciones, quejas y denuncias y las ventajas que incluyen las cuotas colegiales, con especial atención a la Fundación para la Protección Social de la Organización Médica Colegial (O.M.C.).

Tras conocer estos aspectos, los nuevos mir colegiados en Badajoz han conocido la tracendencia del Código Deontológico de la profesión médica por parte del presidente de la Comisión Deontológica del icomBA, Dr. Manuel Fernández Chavero, quien a su vez ha descrito las principales funciones de este órgano.

Posteriormente, el vocal de Formación Médica Continuada y de Médicos Tutores y Docentes, Dr. Jorge Romero, ha expuesto los objetivos y funciones de su área, el canal de YouTube dedicado a la formación con el que cuenta la corporación y las diferentes redes sociales del icomBA para estar al día de la actualidad colegial. Asimismo, el Dr. Romero ha aprovechado su intervención para dar repaso a la responsabilidad civil como mir.

Mientras, el vocal de Médicos Internos Residentes, Dr. Juan Diego Gallardo, ha definido los servicios colegiales para médicos en formación, las becas para estancias de formación con las que cuenta el icomBA y los certámenes para médicos residentes, como el de casos clínicos y el de ética y deontología.

Por último, la Dra. Inmaculada Lavado, vocal de Médicos Jóvenes, ha cerrado el acto con una semblanza de los diferentes servicios colegiales para los mir, además de detallarles algunos aspectos del Programa de Atención Integral al Médico Enfermo (PAIME).