ABOGACÍA

El Colegio de Abogados de Badajoz alerta de la "situación crítica" del turno de oficio en la provincia

Se pide la actualización "inmediata y automática" de los baremos del turno de oficio conforme al IPC.

Redacción

Extremadura |

El Colegio de Abogados de Badajoz alerta de la "situación crítica" del turno de oficio en la provincia
El Colegio de Abogados de Badajoz alerta de la "situación crítica" del turno de oficio en la provincia | Ayto. Badajoz

El presidente del Colegio de Abogados de Badajoz, Ildefonso Seller, ha alertado de la "situación crítica" que atraviesa hoy en día el turno de oficio en la provincia pacense, y ha exigido en nombre de los letrados adscritos al mismo a los poderes públicos y, en concreto, al Ministerio de Justicia, del cual dependen por ser territorio común, la actualización "inmediata y automática" de los baremos del turno de oficio conforme al IPC.

También el pago de la totalidad de las actuaciones realizadas por designación judicial "sin excepciones administrativas" y la paralización de los planes de comarcalización que "alejan la justicia de las víctimas de violencia machista", así como una dotación presupuestaria "real" para juzgados de proximidad y medios materiales "dignos".

De esta manera se ha pronunciado durante su intervención en la presentación en el Ayuntamiento de Badajoz de la IX Carrera Popular por la Justicia Gratuita y el Turno de Oficio, que se celebrará el próximo 17 de julio en Badajoz, y con motivo de la cual ha especificado que se desarrolla para reivindicar el turno de oficio y de este modo reforzar el papel del abogado adscrito a dicho turno que trabaja "los 365 días del año, las 24 horas del día".

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