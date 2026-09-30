El Clúster del Turismo de Extremadura celebra su encuentro anual con el Astroturismo y el turismo religioso como referentes

La asamblea anual del Clúster del Turismo de Extremadura sirve, además de para marcar las cuestiones administrativas y la hoja de ruta de la asociación, para organizar un encuentro de turismo anual que en esta ocasión se centró en el astroturismo y el turismo religioso o espiritual.

Medio centenar de empresarios turísticos debatieron sobre cuestiones como la contaminación lumínica, la profesionalización o la internacionalización de un sector como el del turismo de estrellas en el que ya somos un referente.

Por otra parte, en este 2026 en el que Guadalupe celebra el año jubilar guadalupense y la localidad de Coria quiere publicitar que alberga una reliquia como el mantel de la Sagrada Cena, se evidenció la necesidad de crear un grupo de trabajo entre empresarios, ayuntamientos e iglesia para garantizar la viabilidad de la comercialización de estos recursos con garantía suficiente como para que se pueda convertir en un atractivo turístico.

La presidenta del Clúster de Turismo, María José García, habló de la necesidad de trabajar todos juntos y de la implicación de más empresarios para abordar proyectos europeos y potenciar las relaciones con la administración regional.

El consejero de Cultura, Turismo y Deportes de la Junta, Laureano León, agradecía el compromiso de empresarios y profesionales del sector, y defendía la colaboración entre la Administración y el tejido turístico como elemento clave para seguir fortaleciendo uno de los principales motores económicos de la región.

Durante el encuentro se entregó el Premio a la Innovación 2026 a la Asociación Red de Cooperación de los Caminos Históricos de Peregrinación a Guadalupe por el esfuerzo de unir a administraciones, asociaciones, y entidades de distintas regiones en torno a los 18 caminos que terminan en Guadalupe.