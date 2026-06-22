El Clúster de Seguridad de Extremadura reclama contratos ajustados a los costes "reales" y a las exigencias normativas

El Clúster de Seguridad de Extremadura ha reclamado una actualización "urgente" de los contratos de seguridad ante los costes "infravalorados" y las "nuevas exigencias normativas".

En un comunicado remitido este domingo, la organización ha ligado esta petición a la reciente decisión del Servicio Extremeño de Salud (SES) de incrementar "significativamente" el importe de licitación de determinados contratos de limpieza.

Esto, para el clúster, supone "el reconocimiento de una realidad que afecta desde hace años a numerosos servicios esenciales", esto es, que los costes "reales" de prestación "han evolucionado muy por encima" de los importes contemplados en muchos contratos públicos, "especialmente en aquellos que durante años han sido objeto de licitaciones a la baja y de una excesiva presión sobre el precio".

La organización ha valorado de forma positiva el ejercicio de "adaptación a la realidad económica", pero ha advertido de que la situación en el ámbito de la seguridad presenta problemática "aún más compleja", ya que, a la cuestión de los costes se une la aparición de nuevas obligaciones técnicas, operativas y normativas que "en muchos casos no están siendo adecuadamente reflejadas en los pliegos de contratación".

"Durante años, gran parte de los contratos de seguridad han estado sometidos a una fuerte presión económica derivada de licitaciones orientadas principalmente al criterio del menor precio, provocando una progresiva desconexión entre el coste real de los servicios y los importes finalmente adjudicados. A ello se han añadido incrementos continuados de costes laborales, exigencias de formación especializada, inversiones tecnológicas y nuevos requerimientos de protección que han transformado profundamente el sector", ha sostenido el clúster.

Así, apunta a la aprobación del nuevo marco regulatorio europeo, especialmente a través de la Directiva CER sobre resiliencia de entidades críticas y de la Directiva NIS2 sobre ciberseguridad y gestión de riesgos, que ha elevado "de forma considerable" las obligaciones de protección que deben asumir administraciones públicas, operadores esenciales, infraestructuras críticas y organizaciones estratégicas.

"Hoy se exige una gestión integral de la seguridad que combine protección física, vigilancia tecnológica, control de accesos, monitorización de riesgos, coordinación operativa, resiliencia organizativa y capacidad de respuesta ante incidentes cada vez más complejos", ha resaltado la organización.

Sin embargo, muchos contratos se han diseñado, según el clúster, siguiendo parámetros técnicos y económicos concebidos para un escenario normativo que "ya no existe", manteniendo estructuras de contratación que no reflejarían "ni la evolución de los riesgos ni las obligaciones regulatorias actualmente vigentes".

El Clúster de Seguridad Extremeño cree que "no resulta coherente" exigir mayores niveles de protección y resiliencia mientras se mantienen modelos de contratación que no contemplan "adecuadamente" los recursos humanos, tecnológicos y organizativos necesarios para cumplir esas mismas obligaciones.

Por ello, ha insistido: "Tampoco resulta coherente exigir el cumplimiento de CER y NIS2 mediante contratos construidos sobre precios históricamente infravalorados y alejados de la realidad operativa actual".