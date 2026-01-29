El Circuito Provincial de Carreras por Montaña BA-Trail pasará por La Lapa, Trasierra, Valle de Matamoros y La Codosera

El V Circuito provincial de Carreras por Montaña BA-Trail de la Diputación de Badajoz presenta cuatro pruebas y, en concreto, hará parada en La Lapa, Trasierra, Valle de Matamoros y La Codosera a través de recorridos que transcurren por senderos, barrancos y caminos no asfaltados en plena naturaleza.

La Diputación de Badajoz, a través del Plan de Dinamización Deportiva promovido por su Área de Identidad Cultural, Deporte y Juventud, Bienestar Social y Cooperación Internacional, busca el fomento de una práctica deportiva donde convivan el deporte con el descubrimiento del patrimonio natural de la provincia, desde una perspectiva de respeto al medio ambiente y la sostenibilidad.

Eso es lo que ha logrado cinco años después del primer Circuito provincial de Carreras por Montaña BA-Trail, una modalidad que puede desarrollarse en alta, media y baja montaña y cuyas citas arrancan en La Lapa este domingo día 1 con la XI Subida al Convento de La Lapa.

La siguiente será en Trasierra, el 8 de febrero con el III Trasierra Trail Running; en Valle de Matamoros, el día 21 de marzo, de la mano del VI Trail Valle de Matamoros, y en La Codosera, el 29 de noviembre, con motivo del VII CXM Desafío La Codosera.