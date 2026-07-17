La cifra de negocio de empresas de alta-media tecnología aumentó un 9,9% en 2024 en Extremadura, hasta los 1.659 millones

La cifra de negocios de las empresas del sector de alta y media-alta tecnología en Extremadura alcanzó 1.659 millones de euros en 2024, lo que supuso un 9,9 por ciento más respecto a 2023.

Esta cifra generó un valor añadido de 573,7 millones de euros, lo que supone un 17,2 por ciento más en tasa interanual, según los datos publicados este jueves por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Así, las ventas de productos de alta y media-alta tecnología en Extremadura se cifraron en 1.149,1 millones de euros, un 17,9 por ciento más con relación al año anterior.

Por su parte, el número de establecimientos en sectores de alta y media-alta tecnología en este año fue de 1.139 en Extremadura, de las que 23 de ellas son en el sector manufacturero de tecnología alta, 321 en sector manufacturero de tecnología media-alta y 796 en servicios de alta tecnología.