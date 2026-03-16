Cientos de vecinos de Hornachos guardan cinco minutos de silencio en memoria de Francisca Cadenas y reclaman justicia

Cientos de vecinos de Hornachos han guardado en la tarde de este domingo cinco minutos de silencio en memoria de su vecina Francisca Cadenas, y han reclamado justicia.

La plaza de la localidad se han llenado de vecinos que portaban pancartas en la que pedían justicia para Francisca Cadenas, que "caiga todo el peso de la ley" para los responsables de su muerte, o "por Francis y por todas", en una concentración llena de emoción por los familiares y todos los asistentes.

Esta concentración que se celebra en el tercer día de luto oficial declarado en Hornachos este pasado jueves, después de que los restos óseos de Francisca Cadenas, que permanecía desaparecida desde 2017, se encontraran enterrados en el patio de la vivienda de dos vecinos, que tras ser detenidos se encuentran ya en prisión provisional.

Entre los asistentes a este acto se encontraba la presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola, el presidente de la Asamblea, Manuel Naharro, o el alcalde de Hornachos, Francisco Buenavista, así como familiares de Manuela Chavero, también asesinada en Monesterio y cuyo cuerpo se encontró tras varios años desaparecida.

Al inicio del acto, el alcalde de Hornachos ha dirigido unas palabras a los asistentes, en las que ha señalado que este pueblo está "conmocionado por la cruel realidad que estamos conociendo", así como "indignado por tanto daño sin sentido y tanta maldad".

"Nosotros somos un gran pueblo, somos un pueblo de gente buena", ha aseverado el alcalde, quien ha mostrado su confianza en la justicia y en el estado de derecho, por lo que ha instado a dejar "que la justicia haga su trabajo y que todo el peso de la ley cambia sobre los que resulten ser responsables de la muerte de Francisca, de quienes hoy públicamente renegamos", ha reafirmado.

Buenavista ha valorado la gente "honrada, humilde y trabajadora" que hay en Hornachos, y que está "hoy acompañando una vez más a la familia Meneses, en estos momentos de dolor", tras lo que ha concluido reclamado "justicia para Francisca Cadenas", ha concluido.

Por su parte, uno de los hijos de Francisca Cadena, José Antonio Meneses, ha entendido que España es "un estado de derecho", pero ha pedido al abogado defensor de los dos detenidos por la muerte de su madre de "piense y reflexione", sobre el "daño que le está ocasionando a nuestra familia" sobre algunos comentarios que realiza a los medios de comunicación.