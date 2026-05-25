CIEM muestra su preocupación por la duración de las bajas en Extremadura, que duplica a la media nacional

La Confederación Independiente de Empresarios y Autónomos de Extremadura (CIEM) ha expresado su preocupación por la duración de las bajas en Extremadura que, según sostiene, "duplica a la media nacional".

La organización señala, a través de un comunicado, que la duración media de las bajas por contingencias comunes en Extremadura es de 73,45 días, "una de las más elevadas del país", puesto que la media nacional se sitúa en los 38,18 días.

A ello se sumarían, según CIEM, las ausencias injustificadas, cuya incidencia se mantiene en niveles por encima del 6%, generando "importantes dificultades organizativas en numerosos sectores de actividad".

Para la confederación, el absentismo laboral se ha convertido en un "importante" reto para empresas de todos los tamaños, pero "especialmente para pymes y autónomos", que disponen de "una menor capacidad para reorganizar recursos y absorber el impacto que generan las ausencias recurrentes o prolongadas".

Ante esta situación, la patronal ha organizado la jornada 'Más allá de la ausencia: la realidad del absentismo y las claves empresariales para afrontarlo', que se celebrará el jueves 28 de mayo en el Hotel Río de Badajoz.

El encuentro contará con la participación de representantes de la Asociación de Mutuas de Accidentes de Trabajo (Amat), Adecco y Adecco Institute, la Dirección General de Trabajo de la Junta de Extremadura, el Servicio Extremeño de Salud (SES), el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) y empresas representativas de la región.

Durante la jornada se abordarán cuestiones como la evolución del absentismo en España y Extremadura, la gestión de la incapacidad temporal, su impacto económico y organizativo y la visión de los distintos actores implicados.

CIEM especifica que la jornada está dirigida a empresas, autónomos, responsables de recursos humanos y asociaciones empresariales interesadas en conocer la realidad del absentismo laboral y herramientas para abordar esta situación.