CHT invertirá 9 millones de euros en zonas regables del Ambroz y Alagón durante tres años

La Confederación Hidrográfica del Tajo (CHT) ha iniciado la ejecución de los contratos de explotación, mantenimiento y conservación de las zonas regables del Ambroz y del Alagón para el periodo 2026-2029.

Estas contrataciones fueron licitadas en noviembre de 2025 con el objeto de dar continuidad a los trabajos que garantizan la funcionalidad y la seguridad de las infraestructuras hidráulicas que gestiona el organismo en dichas zonas.

En concreto, el contrato de servicios en la Zona Regable del Ambroz se ha adjudicado a la Unión Temporal de Empresas Construcciones Araplasa S.A. - Indragua Ingeniería S.L. por un importe de 1.220.857,50 euros (IVA incluido) mientras que, en el caso del contrato de servicios en la Zona Regable del Alagón, el adjudicatario ha sido la Unión Temporal de Empresas Gévora Construcción S.A. - Inyges Consultores S.L. por un importe de 7.791.414,00 euros (IVA incluido).

Los trabajos destacados de los contratos son las actividades de apoyo a la explotación durante la campaña de riego, el apoyo a la gestión administrativa, la vigilancia e inspección y el mantenimiento programado y correctivo en canales principales, acequias e instalaciones complementarias (desagües, compuertas de regulación, limpiarrejas, acueductos, sifones, etc).

La gestión de las Zonas Regables, señala CHT en una nota de prensa, exige una dedicación continuada durante todo el año, además de una atención especial durante las campañas de riego, con los recursos suficientes para garantizar el buen funcionamiento hidráulico en toda la superficie de riego.

Desde el embalse de Baños se abastece la zona regable del Ambroz, que incluye terrenos de los términos municipales de Abadía, La Granja, Zarza de Granadilla, Aldeanueva del Camino, Casas del Monte, Jarilla, Oliva de Plasencia, Segura de Toro y Villar de Plasencia. La superficie neta regable es de 5.241 hectáreas, con la dotación anual media concedida de 8.000 m3/ha.