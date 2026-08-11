Los chefs Alejandro Hernández y Alberto Cumplido y la asociación Acrex, Premios Gastronómico San Lorenzo 2026

Los chefs Alejandro Hernández y Alberto Cumplido y la Asociación de Denominaciones de Origen y Consejos Reguladores de Extremadura (Acrex) recibirán el próximo 18 de agosto los Premios Gastronómicos San Lorenzo 2026.

El teniente de alcalde y concejal de Cultura y Festejos del Ayuntamiento de Los Santos de Maimona, Antonio M. Marín; junto a dos miembros de la Asociación de Amig@s Cociner@s de Extremadura, que colabora en esta iniciativa, Manuel Espada, presidente; y Manuel Gil, tesorero, han sido los encargados de presentar este lunes en Mérida esta nueva edición y a los premiados.

El objetivo de estos galardones, como ha recordado el teniente de alcalde durante su intervención es reconocer a quienes, con "su trabajo, su talento y su compromiso engrandecen la gastronomía en Extremadura".

Así, con estos premios se pretende rendir homenaje a todas aquellas personas, entidades e iniciativas que con sus trayectorias o proyectos ayudan a preservar el patrimonio culinario, impulsan el desarrollo del sector y proyectan la imagen de Extremadura dentro y fuera de la región.

Los Premios San Lorenzo reconocen la "excelencia profesional, la defensa de los productos locales, el compromiso con la sostenibilidad y la responsabilidad social, así como la capacidad de difundir y dar prestigio" a la gastronomía extremeña.

"Son valores que definen una forma de entender la cocina arraigada en la tradición, pero abierta al futura, comprometida con el territorio y con las personas", ha dicho Antonio Marín.

PREMIADOS

Todos estos aspectos se han tenido en cuenta para otorgar este año los premios a dos cocineros extremeños con una "impecable y exitosa trayectoria", Alejandro Hernández Talaván y Alberto Cumplido León, y a la Asociación de Denominaciones de Origen y Consejos Reguladores de Extremadura (Acrex).

Alejandro Hernández Talaván es chef del restaurante Versátil, en Zarza de Granadilla, que cuenta con una Estrella Michelín. Su trayectoria "le ha valido estar en el lugar que merece" dentro de la gastronomía extremeña y a nivel nacional.

"Como chef, se mueve entre lo clásico y lo contemporáneo, siempre con la materia prima como centro. Cree que los platos deben ser ricos, honestos y sostenibles en el tiempo; y que la innovación solo tiene sentido si respeta el sabor", ha informado el Ayuntamiento de Los Santos de Maimona en nota de prensa.

Por su parte, Alberto Cumplido León, de Fregenal de la Sierra, tras formarse y trabajar en distintos restaurantes extremeños, como Rocamador, Huerta Honda o el Balneario el Reposo, actualmente es jefe de cocina del Restaurante Los Templarios, en Monesterio.

Vinculado a diferentes asociaciones, destaca también por su contribución a en ámbito de la formación de nuevos cocineros en Extremadura.

También recogerá un Premio San Lorenzo la Asociación de Denominaciones y Consejos Reguladores de Extremadura, por la "gran colaboración" que aporta a los cocineros de Extremadura en todas sus actividades, por su "defensa, compromiso y promoción" de los productos locales y de la cocina extremeña, así como su "esfuerzo" por difundir el patrimonio gastronómico extremeño.

ACTO DE ENTREGA

El acto de entrega de los Premios San Lorenzo de Gastronomía 2026 se celebrará el próximo martes 18 de agosto, a las 21,00 horas, en la Ermita de San Lorenzo de Los Santos de Maimona.

Los galardones contarán con la intervención del alcalde de Los Santos de Maimona, Manuel Lavado Barroso, así como de un representante de la Asociación Amig@s Cociner@s de Extremadura.

Posteriormente se procederá a la entrega de los galardones y se ofrecerá a cada uno de los premiados la oportunidad de dirigir unas palabras a los asistentes.

Está prevista, igualmente, la asistencia del director general de Turismo de la Junta de Extremadura, Óscar Mateos Prieto, quien será el encargado de clausurar este evento.