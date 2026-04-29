Cerca de 500 tabaqueros extremeños reciben esta semana más de 5 millones de la ayuda a Producción Integrada de Tabaco

La Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Sostenible de la Junta de Extremadura abonará esta semana más de 5 millones de euros de la ayuda a la Producción Integrada de Tabaco a casi 500 agricultores.

Así, la Dirección General de la PAC ha procedido el pasado viernes a gestionar los fondos procedentes del Feader, el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación y la propia Junta por lo que en los próximos días se procederá al pago.

Con ello, el Ejecutivo extremeño reafirma que "continúa cumpliendo con el abono de los diferentes pagos de las ayudas correspondientes a los agricultores de la región", señala la Junta de Extremadura en nota de prensa.