Cerca de 130 centros educativos extremeños participan en una jornada formativa sobre entornos escolares más accesibles

Un total de 126 centros educativos extremeños han participado en Mérida en la II Jornada de Accesibilidad Universal, organizada por la Consejería de Educación, Ciencia y Formación Profesional de la Junta.

Un encuentro que ha servido para avanzar en la especialización del profesorado y los equipos de orientación, poniendo a su disposición herramientas para diseñar e implementar medidas de accesibilidad en el entorno escolar.

Se trata de la segunda sesión de estas características convocada este curso en el marco del Programa de Accesibilidad Universal de la Junta de Extremadura, con la que se da continuidad a las acciones formativas y de acompañamiento previstas en 2025/2026.

Los responsables de esta iniciativa han presentado durante la jornada la planificación técnica del programa para los próximos meses. Asimismo, y con la finalidad de reforzar la capacitación práctica de los docentes, se han desarrollado tres talleres de trabajo para abordar las distintas dimensiones de la accesibilidad educativa.

Estas sesiones han estado guiadas por técnicos de la Oficina de Accesibilidad Cognitiva y Lectura Fácil de Extremadura (Oacex), de la Oficina Técnica de Accesibilidad de Extremadura (Otaex), de la Oficina de Accesibilidad Sensorial de Extremadura (OAS) y de la Asociación de Parálisis Cerebral de Badajoz (Aspaceba).

Además, los centros extremeños CEIP Prácticas de Cáceres y CEIP Miguel de Cervantes de Mérida han expuesto su experiencia en el desarrollo de buenas prácticas en el ámbito de la accesibilidad universal, explica en nota de prensa la Junta de Extremadura.

Dicha formación, de carácter práctico, ha abordado la accesibilidad física y cómo eliminar barreras que dificultan la movilidad, la orientación o el uso autónomo de los espacios del centro, prestando atención al entorno, al mobiliario y a la señalética.

Por otro lado, la accesibilidad sensorial, referida a la adaptación de espacios, materiales y recursos para que resulten perceptibles y utilizables por personas con discapacidad visual, auditiva o con otras dificultades sensoriales.

Por último, la tercera línea sobre la que han trabajado es la accesibilidad cognitiva, que aborda el diseño de entornos y materiales comprensibles para facilitar el aprendizaje del alumnado.

El director general de Formación Profesional, Innovación e Inclusión Educativa, Pedro Antonio Pérez, ha visitado el espacio del encuentro para conocer de primera mano el desarrollo de las actividades.