El Centro de Selección y Reproducción Animal de Badajoz adjudica el ganado ofertado de Blanca Cacereña y cabra Retinta

El Centro de Selección y Reproducción Animal (Censyra) de Badajoz ha adjudicado el cien por cien de los animales ofertados en la subasta pública de ganado selecto anunciada en el Diario Oficial de Extremadura (DOE), en la que han participado 11 ganaderos de la región y cuyo valor total de remate ha ascendido a 43.945 euros.

En concreto, se han adjudicado 18 novillas de la raza bovina Blanca Cacereña y 56 cabezas de ganado caprino de la raza Retinta, divididas en seis lotes de ocho hembras y un macho cada uno, animales que proceden de los Núcleos de Conservación del Censyra.

Según ha destacado la Junta de Extremadura en nota de prensa, el "excelente" resultado de esta subasta ha supuesto "un impulso vital para la vaca Blanca Cacereña y la cabra Retinta", dos razas autóctonas catalogadas actualmente como "amenazadas".

Además, el Censyra ha desempeñado "un papel estratégico indispensable" en la conservación de "este patrimonio vivo" mediante la difusión de ejemplares dotados de "las máximas garantías", como sanitarias, de selección genética y la sostenibilidad del ecosistema.

Por ello la Junta de Extremadura, a través de instituciones como el Censyra, ratifica "su apoyo continuo a los ganaderos que apuestan por la biodiversidad y sostenibilidad ganadera".

Esta política de acompañamiento técnico se ve reforzada por "un sólido marco de incentivos económicos", entre los que se destaca la línea de ayudas destinadas a la cría de ganado en pureza, que "contempla subvenciones directas de hasta 600 euros por vaca y 75 euros por cabra".