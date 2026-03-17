El Centro de Reproducción Equina de la UEx celebra su 20º aniversario con una jornada conmemorativa el próximo sábado

El Centro de Reproducción Equina de Universidad de Extremadura (UEx)-Hospital Clínico Veterinario celebrará su 20º aniversario el próximo sábado, día 21, con una jornada en Cáceres en la que se pondrá en valor la trayectoria del centro y su contribución al avance de la docencia, la investigación y la reproducción equina.

El acto conmemorativo incluirá la entrega de distinciones a tres instituciones que han colaborado de forma activa con el centro a lo largo de estos años. En concreto, el Centro Militar de Cría Caballar de Écija, Censyra-Badajoz y Yeguada La Cartuja-Hierro del Bocado.

La jornada contará, además, con un programa de charlas especializadas a cargo de profesionales del sector. Intervendrán el veterinario especializado en nutrición equina Antonio D. Lamprea; la investigadora del Grupo de Reproducción y Andrología Equina de la UEx Eva Da Silva; y Cristina Ortega Ferrusola, quien abordará los principales avances alcanzados por el centro a lo largo de estas dos décadas.

Tras el acto institucional, tendrá lugar la presentación de los sementales disponibles para la temporada 2026, una cita para ganaderos y profesionales del sector que deseen conocer de primera mano los ejemplares con los que contará el centro en esta nueva campaña.

La jornada está abierta a todos los ganaderos y personas interesadas en asistir, apunta en nota de prensa la UEx.