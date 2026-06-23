El centro de datos de Navalmoral puede entrar en funcionamiento en dos años y medio" si las obras arrancan en septiembre

El centro de datos proyectado por la compañía Merlin Properties en Navalmoral de la Mata (Cáceres) podría entrar en funcionamiento en "unos dos años y medio" si las obras arrancan el próximo mes de septiembre.

De este modo lo ha señalado el consejero delegado de Merlin Properties, Ismael Clemente, durante su intervención este lunes en Malpartida de Plasencia (Cáceres) tras recibir el Premio Honorífico Fundación Pymecon del XXXIX Concurso Nacional Hispano-Luso de Albañilería Chinato.

Ismael Clemente ha destacado, también, la "necesidad" de reforzar la red eléctrica, y ha recordado la colaboración existente con la Universidad de Extremadura para formar perfiles especializados, informa en nota de prensa Pymecon.