El Ceder 'La Serena' destina más de 780.000 euros a impulsar 14 proyectos de servicios básicos para la comarca

El Centro de Desarrollo Rural (Ceder) 'La Serena' ha convocado las ayudas 1/2327 orientadas al impulso de proyectos no productivos, de servicios básicos, de las entidades locales de la comarca.

El importe total de las ayudas concedidas asciende a un importe de 781.298,52 euro, cofinanciados con fondos Feader del Plan Estratégico de la Política Agrícola Común de España 2023-2027 (Pepac 2023-2027).

Del total de 21 posibles candidatos (19 ayuntamientos y dos mancomunidades), se presentaron 15 solicitudes de las que fueron aprobadas 14 con unas ayudas concedidas entre el 90 y el 100% de la inversión. La única solicitud no aprobada fue como consecuencia de no poder contar a tiempo con la propiedad del inmueble donde estaban previstas realizar las inversiones, según informa el Ceder en un comunicado.

Entre los proyectos que recibirán financiación, el centro destaca la mejora de equipamientos e instalaciones deportivas en Cabeza del Buey, Higuera o La Coronada; la modernización o adecuación de paseos y parques infantiles, creando áreas recreativas más seguras, accesibles y adaptadas a las normativas vigentes y zonas de sombra en Campanario, Capilla, La Haba, Quintana o Zalamea de la Serena; y la adecuación de espacios asociativos en Orellana la Vieja o Esparragosa de la Serena.

También se van a destinar ayudar a la mejora de la oferta turística comarcal promovida por los ayuntamientos, como es el caso de Orellana de la Sierra o Magacela y otros proyectos comarcales, como el equipamiento para servicios culturales, deportivos y de ocio, o la ampliación del servicio del banco de ayudas técnicas comarcal, que incluirá un servicio de distribución a domicilio mediante un vehículo adaptado, un servicio "muy demandado" por personas en situación de dependencia o con movilidad reducida.

Por último, el Ceder 'La Serena' informa de la próxima publicación en el Diario Oficial de Extremadura (DOE) de las convocatorias 2, 3 y 4 para proyectos productivos, en las que se pondrán a disposición de las empresas de la comarca un millón de euros en total.

El plazo para presentar solicitudes en estas convocatorias será de un mes, aunque no se podrán presentar solicitudes ni comenzará a contar el plazo establecido hasta la citada publicación en el Diario Oficial de Extremadura.