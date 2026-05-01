CCOO y UGT salen a las calles de Mérida para pedir "Derechos, Salarios, Vivienda y Democracia"

Hoy viernes, Primero de Mayo, día internacional del trabajador, Mérida acogía la tradicional manifestación convocada por CCOO y UGT en Extremadura. Este año la movilización y la reivindicación ha llegado bajo el lema 'Derechos, no trincheras. Salarios, vivienda y democracia'.

Las secretarias generales de CCOO, María Berrocal, y de UGT en Extremadura, Patrocinio Sánchez, aseguraban que hoy era día para movilizarse por la democracia, por salarios dignos, políticas sociales, por la prevención de riesgos laborales, por la vivienda digna, la memoria histórica, así como para pelear por el reparto de la riqueza, contra la bajada de impuestos y los recortes en cooperación así como para oponerse a la criminalización de los migrantes y reivindicar los derechos de la mujer.