PRIMERO DE MAYO

CCOO y UGT salen a las calles de Mérida para pedir "Derechos, Salarios, Vivienda y Democracia"

Los sindicatos de clases movilizan a centenares de ciudadanos en la tradicional manifestación del Primero de Mayo en la capital extremeña.

Redacción

Extremadura |

CCOO y UGT salen a las calles de Mérida para pedir "Derechos, Salarios, Vivienda y Democracia"
CCOO y UGT salen a las calles de Mérida para pedir "Derechos, Salarios, Vivienda y Democracia" | OCR

Hoy viernes, Primero de Mayo, día internacional del trabajador, Mérida acogía la tradicional manifestación convocada por CCOO y UGT en Extremadura. Este año la movilización y la reivindicación ha llegado bajo el lema 'Derechos, no trincheras. Salarios, vivienda y democracia'.

Las secretarias generales de CCOO, María Berrocal, y de UGT en Extremadura, Patrocinio Sánchez, aseguraban que hoy era día para movilizarse por la democracia, por salarios dignos, políticas sociales, por la prevención de riesgos laborales, por la vivienda digna, la memoria histórica, así como para pelear por el reparto de la riqueza, contra la bajada de impuestos y los recortes en cooperación así como para oponerse a la criminalización de los migrantes y reivindicar los derechos de la mujer.

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid

  • Logotipo Antena 3
  • Logotipo La Sexta
  • Logotipo Neox
  • Logotipo Nova
  • Logotipo Mega
  • Logotipo A3s
  • Logotipo Europa FM
  • Logotipo Melodía FM
  • Logotipo Atresplayer