CCOO reclama a la Junta mejoras en las condiciones laborales de los conservatorios de música y danza de Extremadura

La Federación de Enseñanza de CCOO de Extremadura ha pedido a la Consejería de Educación, Ciencia y Formación Profesional de la Junta de Extremadura la apertura de una negociación específica para mejorar las condiciones laborales del profesorado y el funcionamiento de los conservatorios de música y danza de la región.

Para ello, ha organizado este miércoles una concentración a las puertas del Conservatorio Hermanos Berzosa de Cáceres para defender una plantilla "estructurada orgánica y estable real y más recursos, especialmente con más personal".

La secretaria de Organización de la Federación de Enseñanza de CCOO de Extremadura, Silvia Caro, ha explicado que el sindicato además demanda que se tenga en cuenta en el horario de estos docentes las cuestiones relacionadas con la organización de los repertorios, los conciertos o las audiciones y que se agilicen las listas de espera para cubrir bajas porque actualmente se tardan mucho en cubrir.

CCOO considera que las enseñanzas artísticas presentan unas características pedagógicas, organizativas y profesionales propias que no están siendo suficientemente reconocidas por la Administración educativa, informa el sindicato en nota de prensa, en la que añade que la singularidad de estas enseñanzas "exige una planificación diferenciada, plantillas estables, perfiles profesionales adecuados y recursos suficientes para garantizar una formación pública de calidad".

La primera reivindicación de la Federación de Enseñanza es la creación de un código específico para el pianista acompañante, que permita identificar y adjudicar correctamente estos puestos de trabajo de acuerdo con las competencias profesionales que requieren.

La regulación adecuada de las funciones de los pianistas acompañantes y repertoristas de las enseñanzas de instrumentos, canto y danza "es urgente y necesaria", ya que estas tareas requieren una preparación técnica y artística específica y no deben asignarse de manera genérica al profesorado de Piano como una función añadida a su carga docente ordinaria.

Según el sindicato, la creación de códigos, perfiles y plazas diferenciadas debe ir acompañada de requisitos de acceso, listas de espera y procedimientos de adjudicación propios, garantizando que estos puestos sean desempeñados por profesionales con la cualificación adecuada.

Otra de las principales demandas de CCOO es la estabilización de las plantillas de los conservatorios. La organización sindical reclama que las plazas que se cubren de forma reiterada cada curso mediante plantilla funcional, personal interino o comisiones de servicio pasen a formar parte de las plantillas orgánicas de los centros.

"Cuando una plaza responde a una necesidad permanente, debe reconocerse como estructural. Mantenerla durante años en la plantilla funcional genera inestabilidad laboral, dificulta la continuidad de los proyectos educativos y artísticos y perjudica la organización de los centros y la atención al alumnado", asegura.

ESTABILIDAD DEL PROFESORADO

Por este motivo, CCOO exige también que todas las vacantes estructurales se incorporen al concurso de traslados y, cuando corresponda, a los procedimientos de ingreso en la función pública docente. La estabilidad del profesorado es un elemento esencial para garantizar la continuidad pedagógica y consolidar los proyectos de los conservatorios.

La Federación de Enseñanza reclama, además, un incremento de las plantillas que tenga en cuenta las necesidades reales de cada centro. La planificación no puede limitarse al número de estudiantes matriculados, sino que debe considerar la singularidad de las clases individuales y colectivas, las agrupaciones instrumentales y vocales, el acompañamiento, los ensayos, las audiciones, los conciertos, las pruebas de acceso y las actividades de coordinación.

CCOO advierte de que el mantenimiento de plantillas insuficientes provoca sobrecarga de trabajo, dificulta la organización de las actividades artísticas y limita las posibilidades formativas del alumnado. El desarrollo y la ampliación de estas enseñanzas deben estar acompañados del correspondiente aumento de personal y recursos.

La organización sindical pide igualmente una regulación del horario docente adaptada a las características de las enseñanzas de Música y Danza. La jornada laboral debe reconocer el tiempo necesario para preparar repertorios, ensayar, organizar audiciones y conciertos, participar en pruebas, coordinar agrupaciones y desarrollar las actividades artísticas vinculadas al proceso educativo.

Estas tareas forman parte del trabajo docente y no pueden quedar invisibilizadas ni realizarse sistemáticamente fuera del horario reconocido. CCOO reclama, por tanto, una reducción de la carga lectiva y una regulación específica que tenga en cuenta el conjunto de funciones que desarrolla este profesorado.

La cobertura rápida y especializada de las bajas y vacantes constituye otra de las prioridades. La ausencia de un docente en un conservatorio puede dejar sin atención individual a numerosos estudiantes, paralizar asignaturas específicas o afectar al funcionamiento de agrupaciones y proyectos artísticos completos.

También solicita que las sustituciones se realicen desde el primer momento y con personal que cuente con la especialidad o el perfil adecuado. Las dificultades administrativas para encontrar profesionales no pueden convertirse en periodos prolongados sin docencia para el alumnado.

Al mismo tiempo, deben establecerse medidas que permitan compatibilizar adecuadamente la actividad docente con la práctica artística profesional, que constituye un elemento esencial para mantener la actualización y la calidad interpretativa del profesorado.

Por último, CCOO exige una política específica de prevención de riesgos laborales. La Administración debe evaluar y prevenir los riesgos acústicos, posturales, musculoesqueléticos, térmicos y psicosociales asociados a estas enseñanzas.

El profesorado de Música y Danza desarrolla su actividad en condiciones que pueden generar lesiones derivadas de movimientos repetitivos, posturas mantenidas, exposición continuada al sonido o utilización de espacios inadecuados. Estos riesgos deben ser reconocidos y abordados mediante evaluaciones específicas y medidas preventivas eficaces.

La Federación de Enseñanza de CCOO de Extremadura "considera imprescindible que la Consejería abra un proceso de negociación con la representación sindical y con los propios centros para establecer un plan de mejora de los conservatorios extremeños", concluye.