CCOO exigirá este lunes mejoras para los técnicos sanitarios ante los hospitales de Plasencia y Don Benito-Villanueva

La Federación de Sanidad y Sectores Sociosanitarios de CCOO ha iniciado movilizaciones en toda España, también en Extremadura, para exigir la reclasificación profesional del personal técnico medio y superior del Sistema Nacional de Salud (SNS) con el consiguiente incremento salarial y un mayor reconocimiento.

En un comunicado, el sindicato especifica que la primera jornada de huelga será el próximo lunes, 25 de mayo, que se acompañará con dos concentraciones de protesta en los hospitales de Don Benito-Villanueva de la Serena (a las 11,00 horas) y en Plasencia (a las 12,00 horas).

En la nota de prensa, el sindicato exige al Ministerio de Hacienda a que proceda a la "inmediata transferencia" de los fondos necesarios, unos 450 millones de euros, para llevar a cabo esta reclasificación y recuerda que se trata de "un compromiso pendiente".

Como parte de esta reclamación, ya este pasado jueves 21 de mayo, CCOO y UGT han organizado concentraciones ante las puertas del Ministerio de Hacienda en Madrid y no descartan nuevas movilizaciones si continua "el bloqueo" de los fondos.

La organización sindical explica que el Acuerdo Marco para una Administración del Siglo XXI, firmado en 2022, incluía un punto por el cual el Gobierno se comprometía a que, antes de 2023, se procediese a la reclasificación profesional de los técnicos medios y superiores del SNS.

Tras dicha firma, el Gobierno disponía de plazo hasta finales del año 2023 para proceder a la plena implantación de la reclasificación profesional de los colectivos de técnicos medios y superiores, al considerar plenamente operativa la clasificación profesional del artículo 76 del Estatuto Básico del Empleado Público, que disponía el pase del grupo C2 al C1 de los técnicos medios y del grupo C1 al B de los técnicos superiores.

Actualmente, el procedimiento para llevar a cabo dicha reclasificación está negociado con el Ministerio de Sanidad y el de Función Pública, pero la reclasificación efectiva de este personal "está bloqueada" por parte del Ministerio de Hacienda, según CCOO, puesto que aún se está a la espera de la financiación, de en torno a 450 millones de euros.

Tal y como expone CCOO, este compromiso comporta la reclasificación profesional, el reconocimiento académico y la mejora de las condiciones laborales de los Técnicos Superiores Sanitarios (TSS) y Técnicos Medios Sanitarios (TMS) lo que, en la práctica, supone actualizar la categoría laboral de estos profesionales para que se ajuste "de manera real" a su formación académica, nivel de competencias y tareas que "efectivamente" desempeñan estos profesionales.

Así, esta reclasificación implica pasar de un grupo profesional a otro superior con el "consiguiente incremento salarial y un mayor reconocimiento".