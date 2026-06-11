CCOO exige el refuerzo urgente de los Equipos de Orientación Educativa y Psicopedagógica de Extremadura

La Federación de Enseñanza de CCOO de Extremadura se ha concentrado hoy a las puertas del Equipo de Orientación Educativa y Psicopedagógica de Plasencia para denunciar la situación de sobrecarga que padecen estos equipos en la región y exigir a la Consejería de Educación, Ciencia y Formación Profesional un refuerzo real, estable y suficiente de estos servicios públicos esenciales.

CCOO subraya que esta protesta en Plasencia no responde a un problema aislado ni exclusivamente local, sino que visibiliza una situación generalizada en el conjunto de los Equipos de Orientación Educativa y Psicopedagógica de Extremadura que afecta a cerca de un millar de profesionales.

Los equipos generales, específicos y de Atención Temprana vienen asumiendo desde hace años un incremento sostenido de funciones, demandas y necesidades, sin que ese aumento haya ido acompañado de una planificación adecuada de plantillas, recursos y medios materiales.

La secretaria de Organización de la Federación de Enseñanza de CCOO de Extremadura, Silvia Caro, que es también orientadora, denuncia que las plantillas son insuficientes y los equipos están desbordados. Además, reclama más recursos y que se compense adecuadamente y sin discriminaciones la labor de toda la plantilla.

Los Equipos de Orientación Educativa y Psicopedagógica (EOEP) son una pieza clave para garantizar la inclusión educativa, la atención a la diversidad, la detección temprana de necesidades, el asesoramiento a los centros, el acompañamiento a las familias y la coordinación con otros servicios públicos.

Sin embargo, la realidad diaria de estos equipos es la de plantillas ajustadas al límite, profesionales que deben atender numerosos centros y localidades, desplazamientos constantes, agendas saturadas y dificultades crecientes para ofrecer una respuesta continuada, cercana y de calidad.

La orientación educativa no puede seguir funcionando mediante parches, programas temporales o refuerzos coyunturales. Los programas educativos pueden ser un apoyo, pero no pueden sustituir las plazas estructurales que necesitan los equipos. Las necesidades permanentes deben cubrirse con plantilla estable, primero en plantilla funcional y posteriormente en plantilla orgánica, de manera que se garantice la continuidad de los profesionales y la calidad del servicio.

CCOO exige que todos los EOEP cuenten con profesionales suficientes de Orientación Educativa, para atender de manera adecuada las necesidades reales del alumnado, los centros educativos, las familias y el profesorado. La falta de personal repercute directamente en la calidad de la atención, retrasa intervenciones, dificulta el seguimiento del alumnado más vulnerable y sobrecarga a profesionales que sostienen el servicio con un esfuerzo muy por encima de lo razonable.

La situación es especialmente preocupante en los equipos específicos. CCOO viene reclamando la sectorización de los equipos TEA y el incremento proporcional de sus plantillas, porque el territorio que abarcan es excesivamente amplio y dificulta una atención cercana y continuada. Las familias, el alumnado y los centros necesitan referentes estables, accesibles y especializados, no respuestas condicionadas por la distancia, la falta de personal o la imposibilidad material de llegar a todas las demandas.

También resulta urgente reforzar los Equipos de Atención Temprana, que intervienen con alumnado de edades muy tempranas y cumplen una función decisiva en la detección, prevención y respuesta educativa inicial. La atención temprana exige proximidad, tiempo, coordinación y equipos completos. No puede prestarse con garantías si las plantillas no se ajustan al volumen real de necesidades.

CCOO denuncia igualmente la situación de los equipos de Trastornos Graves de Conducta, desbordados por el incremento de intervenciones y por la complejidad creciente de las situaciones que deben atender. Estos equipos necesitan más personal especializado, estabilidad y recursos suficientes para dar continuidad a su trabajo y apoyar de manera efectiva a los centros educativos.

La Federación reclama además la creación de un equipo específico de altas capacidades, así como la presencia de la figura de Orientación Educativa en todos los Centros de Educación Especial en plantilla orgánica. La atención a la diversidad debe contemplar todas las necesidades del alumnado y debe hacerse desde estructuras estables, no desde soluciones improvisadas o insuficientes.

CCOO recuerda que una educación inclusiva no se garantiza solo con declaraciones, sino con inversión, planificación y personal suficiente. Hablar de inclusión sin reforzar los equipos de orientación es dejar en manos de la buena voluntad de los profesionales una responsabilidad que corresponde a la Administración educativa.

Por todo ello, CCOO exige a la Consejería de Educación que abra un proceso real de negociación para revisar la situación de todos los EOEP de Extremadura, reforzar sus plantillas, mejorar la sectorización, consolidar plazas estructurales, garantizar recursos suficientes para desplazamientos y funcionamiento, y diseñar un modelo de orientación educativa acorde con las necesidades actuales del sistema educativo extremeño.

La concentración en Plasencia pretende trasladar el mensaje de que sin orientación educativa suficiente no hay inclusión real, no hay igualdad de oportunidades y no hay respuesta adecuada para el alumnado que más apoyo necesita.

La Federación de Enseñanza de CCOO de Extremadura seguirá defendiendo una orientación educativa pública, cercana, estable y de calidad, al servicio del alumnado, las familias y los centros educativos de nuestra región.