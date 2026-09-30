CCOO defiende los Espacios para la Creación Joven como "refugios de libertad" y critica su "censura"

La Federación de Enseñanza de Comisiones Obreras (CCOO) ha mostrado su "total indignación" y su "más enérgico rechazo" respecto a que la Consejería de Desregulación, Servicios Sociales y Familia de la Junta de Extremadura pretenda "regular la imagen" de los espacios de Creación Joven de la región.

Así, la federación sindical ve "inadmisible" que, "bajo el falso pretexto de unificar la imagen y garantizar una supuesta neutralidad institucional, se utilicen las herramientas de la administración pública para camuflar una agenda ideológica que persigue la censura, la invisibilización y el retroceso en los derechos sociales y civiles", señala.

Según apunta en nota de prensa, los Espacios para la Creación Joven "siempre han sido lugares de encuentro, libertad, debate y expresión para la juventud extremeña", por lo que asevera que "imponer la retirada de símbolos que representan la igualdad, el respeto y la lucha contra la discriminación histórica de los colectivos LGTBI+ y feministas no es neutralidad; es un ataque directo a la pluralidad y una agresión institucional hacia los derechos democráticos de los jóvenes".

Finalmente, la Federación de Enseñanza de CCOO advierte de que no va "a tolerar que las instituciones públicas se conviertan en herramientas de control ideológico", y reclama la "devolución de los espacios públicos a quienes verdaderamente les pertenecen", como es "la juventud libre, diversa y sin mordazas", concluye.