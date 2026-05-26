CCOO se concentra en hospitales de Plasencia y Don Benito para reclamar la reclasificación de personal técnico del SNS

El colectivo del personal técnico medio y superior del Sistema Nacional de Salud (SNS) se ha concentrado este lunes a las puertas de los hospitales de Plasencia y Don Benito-Villanueva de la Serena, convocado por CCOO, para reclamar su reclasificación profesional.

Además, delegados del sindicato han difundido información en el resto de hospitales de las áreas de salud de toda Extremadura para dar a conocer las reivindicaciones de CCOO.

Cabe destacar que estas acciones forman parte la movilización en todo el Estado que la Federación de Sanidad y Sectores Sociosanitarios de CCOO protagoniza este lunes reclamando al Ministerio de Hacienda que proceda a la "inmediata transferencia de los fondos necesarios para llevar a cabo esta reclasificación", y advierte que no se descartan nuevas movilizaciones si sigue el bloqueo por parte del ministerio. según señala CCOO en nota de prensa.

"DEFENSA CONTINUADA" DE CCOO

Explica que la Federación de Sanidad y Sectores Sociosanitarios de CCOO ha mantenido durante años una "defensa continuada" de la reclasificación profesional, el reconocimiento académico y la mejora de las condiciones laborales de los Técnicos Superiores Sanitarios (TSS) y Técnicos Medios Sanitarios (TMS), luchando por actualizar la categoría laboral para que "se ajuste de manera real a su formación académica, nivel de competencias y tareas que efectivamente desempeñan estos profesionales", señala el sindicato.

Según apunta, esta negociación implica pasar de un grupo profesional a otro superior con el consiguiente incremento salarial y un mayor reconocimiento.

Cabe destacar que dentro del Acuerdo Marco para una Administración del Siglo XXI firmado en 2022, el Gobierno se comprometía a que antes de 2023 procedería a la reclasificación profesional, pero el Ministerio de Hacienda tiene bloqueados los fondos necesarios, a pesar de que el Ministerio de Sanidad y el de Función Pública ya llegaron a un acuerdo para cumplir con esta cuestión.