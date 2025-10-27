Las castañas asadas regresarán a Coria el 31 de octubre en el IV Festival de la Chaquetía

El Ayuntamiento de la localidad cacereña de Coria celebrará el 31 de octubre la cuarta edición de su Festival de la Chaquetía, que este año contará con un programa lleno de actividades tradicionales, venta de castañas y animación para todos los públicos.

El evento tendrá lugar, además de en Coria, en Rincón del Obispo y Puebla de Argeme, según ha informado en nota de prensa el consistorio de la localidad.

Durante la tarde del día 31 serán instalados puestos de venta de castañas en la Plaza de la Catedral, la Plaza de San Pedro, la Plaza de España y en Puerta de la Guía.

Además, la Plaza de España acogerá actividades lúdicas organizadas por diferentes colectivos juveniles y culturales, como juegos a cargo de la Peña Juventud Cauriense 2026 de 17 a 19 horas, tomando el relevo hasta las 21 la Asociación Cultural Girls are Booming.

Estas actividades contarán con la colaboración del Grupo de Acordeonistas de Coria y Comarca, así como del Grupo de Folklore Savia Viva, que pondrán la nota musical y tradicional al evento.

Por su parte, el mismo día 31, de 18,30 a 20,30 horas, Rincón del Obispo se sumará al festival con actividades que se desarrollarán en horario de tarde; mientras que Puebla de Argeme celebrará su jornada del Festival de la Chaquetía el 2 de noviembre, de 18 a 21 horas.

El IV Festival de la Chaquetía es una iniciativa del Ayuntamiento de Coria, en colaboración con el área de Turismo, que busca mantener vivas las tradiciones populares y fomentar la participación ciudadana.