Casi cuatro de cada diez extremeños de entre 15 y 21 años prefiere ser emprendedor

Casi cuatro de cada diez jóvenes extremeños de entre 15 y 21 años quiere emprender y crear su propia empresa, imponiéndose como primera opción profesional entre el colectivo, según se desprende del 'XI Informe Young Business Talents: La visión de los jóvenes' sobre las actitudes y tendencias de los jóvenes preuniversitarios españoles.

El informe, elaborado por ABANCA y Praxis MMT, refleja que el modelo laboral está cambiando entre los jóvenes, al reflejar que el 37,7% de los jóvenes extremeños quiere emprender y crear su propia empresa, frente a solo un 8,6% que aspira a ser empleado por cuenta ajena.

Por su parte, el 18,6% optaría por ser funcionario y un 35,1% reconoce que todavía no tiene claro a qué quiere dedicarse en el futuro. A nivel nacional, el 34,5% de los jóvenes españoles elige como opción mayoritaria montar su propio negocio frente a solo un 12,5% que se inclina por ser asalariado.

"La cultura y mentalidad de los jóvenes está cambiando mucho", señala el director del 'XI Informe Young Business Talents: La visión de los jóvenes', Nuño Nogués, quien subraya que generaciones pasadas tenían como principal objetivo obtener ingresos suficientes de cara a su futuro y el de sus hijos, y lo hacía mayoritariamente trabajando por cuenta ajena".

Entre las razones por las que los jóvenes extremeños eligen emprender como su principal preferencia para su futuro profesional, su motivación es por dedicarse a aquello que realmente les gusta (40,3%), seguido de poder ser su propio jefe (26,4%), y disponer de su tiempo sin depender de un horario de oficina (20,1%).

No obstante, los jóvenes son conscientes de la dificultad: el 70,8% de los jóvenes considera que tener éxito emprendiendo es difícil o muy difícil. Sus sectores preferidos para emprender son los relacionados con el deporte, el comercio y tecnológico.

Si en algún momento entraran a trabajar en una empresa, las principales condiciones que tendrían en cuenta son: que les ofrecieran estabilidad en el empleo (45%), poder tener un salario más alto (41,1%), que hubiera un ambiente de trabajo agradable (40,6%). Para los jóvenes ser empleado en una empresa actualmente "no les aporta ventajas".

"Es menos estable de lo que era en el pasado y a diferencia del autoempleo, trabajar por cuenta ajena les impide llevar a cabo su propio proyecto personal, tienen menor flexibilidad y están sometidos a una jerarquía y unas normas que no les resultan atractivas o no les compensan y, frente a ser funcionarios, no les garantiza estabilidad", añade el director del informe.

PESIMISTAS CON EL FUTURO LABORAL

La Generación Z de Extremadura se muestra pesimista con el futuro laboral: el 46,3% cree que el empleo empeorará en los próximos cincos años. El 31,2% piensa que la situación seguirá igual y un 22,5% opina que el empleo irá mejor.

Unos datos "más pesimistas" que los arrojados a nivel nacional donde el 44,2% de los jóvenes españoles cree que el empleo irá a peor en los siguientes años.

Su opinión responde en parte a factores como la inestabilidad internacional y las previsiones sobre los efectos de la Inteligencia Artificial a futuro en el empleo, explica el director del informe; pero, sobre todo, a "lo que ven a su alrededor, la actual situación laboral en España que muestra cifras de desempleo juvenil muy altas", por encima del resto de Europa, e "insuficientes políticas" para mejorar su situación a futuro, explica Nuño Nogués.

En cambio, aunque el futuro del empleo juvenil lo ven con pesimismo, el 66,8% de los jóvenes extremeños confía que conseguirán trabajo en menos de un año tras finalizar sus estudios.

Entre los factores que consideran más importantes para poder encontrar empleo los de Extremadura destacan: el interés y las ganas de trabajar (62,8%), los conocimientos y tener un buen nivel de idiomas (ambas elegidas por el 47,9%), y la experiencia (46,1%).