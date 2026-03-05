Carlos Cuerpo o María Guardiola serán reconocidos este jueves como Alumni Honoríficos de la Universidad de Extremadura

La Universidad de Extremadura celebrará este jueves, día 7, en el paraninfo del campus de Badajoz la Gala Alumni UEx 2026, en la que se presentará oficialmente este programa y se reconocerá a cinco Alumni Honoríficos.

Se trata en concreto del ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo; la presidenta de la Junta en funciones, María Guardiola; el presidente de Mapfre, Antonio Huertas; la presidenta del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura, María Félix Tena; y la periodista Ana Pecos.

La ceremonia comenzará a las 19,00 horas con la bienvenida institucional a cargo del rector Pedro M. Fernández Salguero, a continuación de lo cual se presentará oficialmente el Programa Alumni UEx por la adjunta al rector para Estudiantes, Empleo y Movilidad, Rocío Blas Morato.

Posteriormente, se procederá al nombramiento de los cinco Alumni Honoríficos junto a la imposición de la beca como tales, la entrega de un galardón conmemorativo y una breve intervención de los cinco homenajeados, para concluir con la clausura a cargo del rector en esta gala amenizada por la Orquesta Swing Ton Ni Song.

Se trata de un acto institucional concebido para fortalecer los vínculos entre la institución académica y sus antiguos estudiantes, así como para proyectar su identidad académica, social y cultural más allá del campus. De este modo, la gala, que forma parte del impulso estratégico del programa Alumni UEx, nace con una doble misión, como fomentar la participación activa de los egresados en la vida universitaria, por un lado, y reforzar su contribución al desarrollo regional, por otro.