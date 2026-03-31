“¡Canta Puebru!, Canta” un proyecto conjunto de la Diputación de Cáceres y El Gato con Jotas para recuperar la tradición oral

Documentar y revitalizar el folclore y la tradición oral más desconocida de la provincia de Cáceres, ahondar en los lazos de unión y el intercambio cultural en los pueblos rayanos, conectar la tradición con la juventud como forma de respetar contextos culturales sociales y lingüísticos...todo esto y mucho más es el proyecto “¡Canta Puebru!, Canta”, que hoy echa a andar con la firma de un Protocolo de Colaboración entre la Diputación Provincial de Cáceres y el artista Sergio Gómez, “El Gato con Jotas”.

Tal y como ha explicado el presidente de la Diputación de Cáceres, Miguel Ángel Morales, la Institución destina 60.000 euros a la puesta en marcha de esta iniciativa de gran importancia para la provincia. “Cuando Sergio nos planteó este proyecto, nos encantó, entre otras cosas porque es invertir en el acervo cultural de nuestros municipios, en la identidad de esta provincia. Y ya sabemos lo que ocurre como consecuencia de no dar importancia a cuestiones como esta, que la tradición se pierde”, ha señalado.

“¡Canta Puebru!, Canta” se concibe como un proyecto de documentación y revitalización del folclore oral de Cáceres y La Raya que convierte la tradición en contenido audiovisual vivo para investigación, difusión y transmisión generacional. “Nuestra intención es que este archivo sirva de materia prima y estímulo para que jóvenes músicos y folcloristas reinterpreten y mantengan viva la tradición”, ha indicado Sergio Gómez.

El objetivo del proyecto es realizar un mínimo de 30 grabaciones profesionales en 8 pueblos estratégicos seleccionados en la provincia y otros en la franja transfronteriza, priorizando piezas que evidencien la simbiosis cultural. Algunas de estas localidades rayanas serán Cedillo, Valencia de Alcántara o Herrera de Alcántara en la parte cacereña, y Castelo de Vide, Marvão o Castelo Branco, en la zona portuguesa.

Se proponen varias fases para su desarrollo: trabajo de campo para la identificación y grabación de de informantes; clasificación y documentación del material recopilado con la transcripción de letras, clasificación por temáticas, usos o ritmos; archivo y procesamiento digital, etapa en la que se creará el archivo musicológico y píldoras audiovisuales; y finalizará con la difusión y distribución en plataformas como Youtube, Vimeo, Instagram o TikTok.

El propio artista ha querido dejar claro que este proyecto va más allá de la mera recopilación de canciones y aspira a elaborar una documentación integral y profunda: “vamos a entrar en las casas de esas señoras y esos señores para que nos cuenten, nos canten y contextualizar todo ese acervo tan maravilloso que tenemos”.

Todo ello sostenido -ha insistido- sobre pilares conceptuales como la potenciación de la herencia intergeneracional, profundizar en las historias detrás del canto y en la riqueza lingüística y dialectal de la provincia y el espacio transfronterizo.

El archivo audiovisual resultante estará disponible para su consulta, previsiblemente, a finales de 2026.