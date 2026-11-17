La cabeza de lista del PP al Congreso por la provincia de Badajoz, Teresa Tortonda, se ha mostrado "totalmente convencida" de la puesta en marcha del sistema antiniebla en el Aeropuerto pacense con un Gobierno de Alberto Núñez Feijóo tras las elecciones generales del 29 de noviembre.

Del mismo modo, también se pondrán en marcha todas aquellas medidas que vayan a mejorar el funcionamiento de las infraestructuras en toda la comunidad extremeña, entre ellas el aeropuerto, ha señalado Tortonda, que ha detallado que Feijóo lleva en su programa electoral el plan de infraestructuras "más ambicioso que va a tener y que ha tenido España hasta este momento", con más de 300.000 millones de euros para los próximos años y en el que se incluye igualmente el impulso del tren Ruta de la Plata.

De esta forma se ha pronunciado en declaraciones a los medios en el Aeropuerto de Badajoz "para seguir hablando de esas promesas incumplidas que durante tanto tiempo han tenido a Extremadura relegada al último lugar de todas las comunidades autónomas", de manera tal que "así es muy complicado" poder converger con el resto de regiones y también con España.

En este punto, ha expuesto que, pese a estar en "pleno" siglo XXI y en el año 2026, por culpa de la niebla los vuelos en el Aeropuerto de Badajoz se cancelan, se desvían e incluso se llegan a retrasar; y que ante esta situación el Ejecutivo autonómico de la presidenta María Guardiola ha mandado un documento donde se le exige al Gobierno de España, se le fundamentan y se le razonan la necesidad de hacer una serie de modificaciones y de cambios para que dicho aeródromo "funcione" y sea una infraestructura que "indudablemente" nos comunique con el resto del país.

Se trata de 13 medidas de las cuales AENA y el Ministerio en concreto "solamente ha aceptado dos" de los 13.000 millones de euros que el Gobierno de Pedro Sánchez ha presupuestado para toda la red aeroportuaria de España, a tenor de lo cual ha especificado que a Extremadura "solamente" le corresponde un 0,04 por ciento y unos 5 millones de euros.

Entre esas 13 medidas, una de ellas es el citado sistema antiniebla del que insiste en que "no se entiende que no se pueda volar", además de la ampliación de los horarios para las rutas que ya están "totalmente" puestas en marcha como las que conectan Badajoz con Madrid y con Barcelona, junto con ampliar otras posibles en función también de la demanda, algo que "también se nos ha denegado".

Ante ello, ha destacado Tortonda, el gobierno de María Guardiola ha aumentado un 23 por ciento la inversión en el Aeropuerto de Badajoz, que aproximadamente son unos 14 millones para los dos próximos años, "porque cree en Extremadura" y en la vertebración que tiene que tener con el resto de las comunidades autónomas.

EL AVE Y EL TREN RUTA DE LA PLATA

"Y esto nos pasa en el aeropuerto, pero luego si nos vamos al AVE pues también tenemos ese abandono por parte del Gobierno de España. ¿Desde cuándo se está diciendo que vamos a tener AVE?", se ha preguntado, para recordar que, concretamente se dijo que el este último estaría funcionando en 2030, pero que "ahora parece ser" que será para 2034, sumado a las "posibles mordidas" tras la noticia conocida este pasado viernes de una investigación de la UCO de una obra de 28 millones de euros en el AVE a Extremadura relacionada con el 'caso Koldo'.

Otro problema es el tren Ruta de la Plata, ha continuado, ante el que María Guardiola y el presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, han exigido al Ejecutivo Central que "empiece a pensar" y a "poner en marcha" dicha infraestructura, dado que el oeste español no puede estar "totalmente desconectado de sur a norte". "Desde esa petición también nosotros se lo solicitamos al Gobierno de España", ha agregado.

Acto seguido, se ha referido al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, y a que en su programa electoral se contempla la puesta en marcha del citado plan de infraestructuras, y ha sostenido que existen "dos modelos".

Uno de ellos es el de Pedro Sánchez, que "nos quiere pobres, pedigüeños, hacinados y ahora hay que añadirle precisamente incomunicados", frente a un partido como el PP que lleva en su programa electoral la vertebración de todo del territorio, donde las comunidades autónomas "se ponen y se sientan en común para decidir y para decir cuáles son las necesidades para estar comunicados todos entre nosotros".

"Al final es un proyecto de país y frente a ese modelo, que ya les digo que es el de la mentira, el de la corrupción en el que nunca tuvo que haber sido ni Ábalos ni Puente ministros de infraestructuras, pues está la seriedad y está ese plan de infraestructuras", ha insistido, que es "totalmente histórico" y donde figura "no solamente el AVE sino también el Ruta de la Plata".

La cabeza de lista del PP al Congreso por la provincia de Badajoz ha reafirmado en este punto que ya lo ha dicho Feijóo, quien "necesita a Extremadura para poder gobernar" como también la comunidad extremeña "necesita" las políticas del líder 'popular', que "ya ha dicho claramente" cuáles van a ser esas líneas principales de acción con la región cuando llegue a ser presidente del Gobierno de España.

Pregunta por el aeropuerto y el sistema antiniebla en el caso de que gobierne el PP y Alberto Núñez Feijóo sea presidente del Gobierno, Tortonda ha apuntado que imagina que una vez que Feijóo llegue a dicho cargo se sentará con Guardiola para ver cuáles son las necesidades de Extremadura, una de ellas dicho sistema que permitiría que el aeródromo funcione "con total normalidad".

"No creo que haya oposición ninguna a hacer las inversiones que haya que hacer, pero no solamente en el sistema antiniebla, que hay un documento con 13 mejoras para el aeropuerto y que el Gobierno de España ha dicho a todas que no", ha afirmado, salvo "solamente" dos que sí han sido contempladas aunque "de manera parcial".

Para Tortonda "no nos tienen en cuenta" y no cree que "haya problemas". "No creo, es que yo estoy totalmente convencida que ese sistema antiniebla se pondrá en marcha, pero no solamente el sistema antiniebla, se pondrán en marcha todas aquellas cuestiones que vayan a mejorar el funcionamiento de las infraestructuras en toda la Comunidad Autónoma de Extremadura, entre ellas el aeropuerto", ha concluido.