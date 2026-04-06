Cancho Roano celebra los 25 años de apertura al público con talleres infantiles, una visita guiada y una conferencia

El yacimiento de Cancho Roano ha organizado una jornada de divulgación sobre las excavaciones y la arqueología con motivo del 25 aniversario de la inauguración del centro de interpretación y apertura al público del propio yacimiento.

La actividad incluye talleres infantiles, una visita guiada y una conferencia sobre el yacimiento y se realizará el 18 de abril en estas excavaciones situadas en el término municipal de Zalamea de la Serena.

En concreto, los responsables del yacimiento ofrecerán, de 18,00 a 20,00 horas, talleres de pigmentos de tierra,de elaboración de cerámica, de arqueozoología y un '¿Qué sabes de...?'. En el mismo horario se llevará a cabo una visita guiada por las excavaciones.

Una vez concluidas todas estas actividades, a las 20,00 horas, se ofrecerá la charla 'Cancho Roano y la ruta tartésica del Guadiana', a cargo de Sebastián Celestino Pérez.