El Campeonato de España de Selecciones Autonómicas de pádel en silla de ruedas llega a Cáceres del 18 al 20 de septiembre

Los mejores jugadores de pádel en silla de ruedas de las selecciones de Castilla y León, Andalucía, Galicia, Madrid, Cataluña, Comunidad Valenciana y Extremadura, se darán cita en Cáceres en el Campeonato de España de Selecciones Autonómicas de Pádel en Silla de Ruedas, que se celebrará desde este viernes, día 18, al domingo 20 de septiembre, en el Club El Encinar.

El programa de este campeonato incluye una recepción institucional y bienvenida a los participantes que tendrá lugar en el Foro de los Balbos, el viernes por la mañana, y posteriormente realizarán una visita guiada por el casco histórico.

El campeonato arrancará a las 17,00 horas, y el sábado, día 19, durante la mañana y la tarde continuará la fase de grupos para jugar el domingo, día 20, por la mañana la fase final, y a continuación el acto de clausura con la entrega de premios.

El campeonato se ha presentado este lunes en una rueda de prensa en el Foro de los Balbos, que ha contado con la presencia del alcalde de Cáceres, Rafael Mateos; el director general de Deportes de la Junta de Extremadura, Santi Amaro; el Jefe de Servicio de Deportes de la Diputación de Cáceres, Dan de Sande; en representación de la Federación Española de Pádel, Antonio López; y la secretaria de la Federación Extremeña de Pádel, Carmen de la Cruz.

Mateos ha destacado que para la ciudad "es todo un orgullo ser sede de esta competición del máximo nivel, en el club deportivo El Encinar, y en el año en el que Cáceres ostenta el título de Ciudad Europea del Deporte".

"Siempre decimos que Cáceres la construimos entre todos, y este es un buen ejemplo de cómo un grupo de personas se plantea un reto tan ambicioso como este y pelea hasta ponerlo en marcha en unas instalaciones punteras para la práctica del pádel como son las de este club", ha señalado.

El alcalde ha incidido en que Cáceres es una ciudad acogedora, hospitalaria, y que "está demostrando en este 2026 que concibe el deporte como una actividad de primer nivel", ya que son muchos los campeonatos de España que se han celebrado en la ciudad a lo largo de estos nueve meses, al tiempo que ha animado a los cacereños y cacereñas a asistir a los distintos encuentros y a disfrutar con el deporte.

Por su parte, el director general de Deportes, Santi Amaro, ha señalado que el Gobierno de la Junta de Extremadura "tiene claro que la línea a seguir era que todos los extremeños, vivan donde vivan, puedan tener acceso al deporte". "Una línea muy importante era la inclusión, y hemos seguido trabajando en ello, pero además para tener los mejores eventos es necesario también las mejores infraestructuras deportivas", ha indicado.

En este sentido ha señalado que hace dos años se impulsó una línea de accesibilidad a la que pueden acogerse los ayuntamientos "para que todos los proyectos se desarrollen para que todas las personas puedan ejercer el deporte que quieran y donde quieran".

El jefe del Servicio de Deportes de la Diputación de Cáceres, Dan de Sande, ha destacado en su intervención el papel que desempeñan estos deportistas que, a su juicio, "deben ser referentes para todos nosotros, porque con su entrega, dedicación y espíritu competitivo, demuestran cada día que las barreras se pueden superar y que el deporte puede ser una herramienta fundamental para la integración y el desarrollo personal".

Este campeonato supone una magnífica oportunidad para poner en valor el deporte adaptado que se está apoyando desde las diferentes administraciones, "y el crecimiento que está experimentando el pádel en silla de ruedas en el país es una muestra del compromiso de los clubes, las federaciones, los deportistas y las familias", ha indicado.

Finalmente, Antonio López, representante de deporte adaptado de la Federación Española de Pádel, ha destacado que la implicación de todos los sectores es fundamental "porque el ser inclusivo es normalizar esto, y ojalá algún día deje de llamar la atención este tipo de eventos, y necesita la implicación de todos. El ser inclusivo no nos hace mejores, nos hace más justos".

Según ha indicado, otro de los retos que se plantean con este tipo de actos, "es que cada vez que se organice un evento deportivo o social, tiene que ser para todos, porque todos tenemos el mismo derecho".