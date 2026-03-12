El Campeonato de España Élite de Motocross reúne este fin de semana a los mejores pilotos en Malpartida de Cáceres

El Circuito Las Arenas de Malpartida de Cáceres reúne los días 14 y 15 de marzo a los mejores pilotos del panorama nacional e internacional en el Campeonato de España Élite de Motocross, que se disputará en la localidad extremeña, convirtiendo a la región en un referente en la organización de grandes competiciones deportivas.

Se trata de uno de los trazados con mayor prestigio del motocross español, que acoge de forma ininterrumpida desde 2008 pruebas de la máxima categoría del motocross nacional, consolidándose como una referencia para pilotos y equipos.

Además, es uno de los pocos circuitos que cuenta con certificación internacional de la Federación Internacional de Motociclismo, lo que avala su nivel para albergar competiciones de primer orden.

El campeonato congregará durante ese fin de semana entre 4.000 y 5.000 espectadores, lo que supondrá un importante impacto económico en la hostelería y los alojamientos de Malpartida de Cáceres, la ciudad de Cáceres y el conjunto de la comarca, que superará los 570.000 euros.

La consejera de Cultura, Turismo, Jóvenes y Deportes en funciones, Victoria Bazaga, ha participado este miércoles en la presentación del campeonato en el Foro de los Balbos de la capital cacereña. A la presentación también han asistido el piloto extremeño Samuel Tapia; la concejala de Deportes del Ayuntamiento de Cáceres, Noelia Rodríguez; el alcalde de Malpartida de Cáceres, Alfredo Aguilera, y el director del Moto Club Las Arenas, Diego Lancho.

Bazaga ha destacado que este evento forma parte de la estrategia del Ejecutivo regional para impulsar el deporte como motor de desarrollo territorial, promoción turística y dinamización económica y ha subrayado el impacto que este tipo de citas generan en el entorno.

En su intervención ha recordado que esta prueba se financia a través de la línea de ayudas a eventos deportivos de especial interés, "destinada a respaldar competiciones capaces de proyectar la región más allá de sus fronteras y generar actividad en el territorio". En 2025, esta convocatoria ha visto incrementada su dotación en un 45%, hasta alcanzar los 400.000 euros, con el objetivo de apoyar eventos como este.

También se ha destacado el trabajo del Moto Club Las Arenas, organizador de la prueba, que desde hace años impulsa el motociclismo en Extremadura y desarrolla una escuela de formación por la que han pasado centenares de jóvenes pilotos, contribuyendo al crecimiento del motociclismo de base y a la creación de nuevas generaciones de deportistas.

"El Campeonato de España de Motocross volverá a situar a Malpartida de Cáceres en el epicentro del motociclismo nacional y mostrará la capacidad de los municipios extremeños para acoger grandes citas deportivas", informa la Junta de Extremadura.

Por su parte, el alcalde de Malpartida de Cáceres, Alfredo Aguilera, ha señalado que "este campeonato es un orgullo para un pueblo como Malpartida de Cáceres, pues ubicamos a Extremadura en el foco del motocross nacional y generamos un retorno económico muy importante con un alto impacto económico y promocional que beneficia a todo el entorno".