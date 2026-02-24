El Campeonato de España de Duatlón reúne este fin de semana en Cáceres a 1.200 atletas

El Campeonato de España de Duatlón y Paratriatlón 2026, que se celebrará en la ciudad de Cáceres el 28 de febrero y el 1 de marzo, reunirá a 1.200 participantes llegados de todos los puntos del país, generando un impacto económico en la ciudad superior al millón de euros, según la organización.

Los mejores atletas del país se jugarán en la capital cacereña la clasificación para los Juegos Olímpicos, para los Campeonatos de Europa y el próximo Campeonato del Mundo.

La prueba deportiva ha sido presentada este lunes en Cáceres, con la presencia del director general de Jóvenes y Deportes de la Junta de Extremadura, Santiago Amaro; el diputado del área de deportes en la Diputación de Cáceres, Pablo López; la concejala de Deportes, Noelia Rodríguez, así como el presidente de la Federación Española de Triatlón, José Hidalgo, entre otros representantes insitucioanles.

Se trata de una gran cita deportiva que, además de situar a Extremadura en el mapa deportivo nacional, refuerza la proyección de Cáceres como sede de grandes competiciones deportivas, reafirmado su designación de Ciudad Europea del Deporte 2026.

Santiago Amaro ha destacado que este tipo de eventos tiene un importante impacto económico y social en la ciudad, que el presidente de la Federación Española de Triatlón, José Hidalgo, ha cifrado en un millón de euros.

En esta línea, ha apuntado que se espera la presencia de 3.000 personas, entre deportistas, personal técnico y asistentes, en un evento que forma parte del camino preparatorio hacia el Campeonato de Europa de Duatlón del próximo año, que también se celebrará en Cáceres, consolidando a la ciudad como sede de referencia en el ámbito nacional e internacional en el ámbito deportivo.

El Campeonato de Duatlón Élite y Paratriatlón 2026 se desarrollará en tres distancias. Habrá 5 kilómetros a pie, 20 de ciclismo en carretera y otros 2,5 de carrera a pie. El casco histórico de la Cáceres, Patrimonio de la Humanidad, y su entorno será el escenario protagonista para el desarrollo de esta prueba deportiva.

El sábado, los horarios serán para el Campeonato de España Paraolímpico, de 13,00 a 15,00 horas; el Campeonato de España Élite femenina, de 15,45 a 17,45 horas, y el Campeonato de España Élite masculina, de 18,00 a 19,30 horas.

Ya el domingo, 1 de marzo, tendrá lugar el Campeonato de España Estándar Grupos de Edad, de 9,00 a 11,45 horas; y el Campeonato de España Sprint Grupos de Edad, de 12,00 a 14,30 horas.

Durante la presentación del campeonato, la concejala de Deportes, Noelia Rodríguez, ha destacado que esta competición "consolida a Cáceres como una ciudad capaz de organizar eventos deportivos de primer nivel", y ha subrayado que el Campeonato de España de Duatlón es una de las grandes citas nacionales que se celebrarán este año en la ciudad, coincidiendo con su designación como Ciudad Europea del Deporte 2026.

En este sentido, la concejala ha recordado que a lo largo del año Cáceres acogerá competiciones de ámbito nacional e internacional como la fase final de la Copa del Rey de Fútbol Sala, pruebas nacionales de escalada en bloque y velocidad, campeonatos de deporte adaptado y eventos incluidos en el calendario nacional del automovilismo, entre otras citas, configurando uno de los calendarios deportivos más ambiciosos de su historia reciente.

Rodríguez ha puesto en valor no solo la capacidad organizativa y las infraestructuras deportivas de la ciudad, sino también su entorno monumental y natural como elemento diferenciador. "Competir en Cáceres es hacerlo en una ciudad Patrimonio de la Humanidad, en un escenario único que combina deporte, historia y cultura", ha concluido.