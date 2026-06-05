El Campeonato de España de Boxeo Élite 2026 se celebrará en Badajoz del 30 de junio al 4 de julio

El Campeonato de España de Boxeo Élite Masculino y Femenino 2026 se celebrará en Badajoz del 30 de junio al 4 de julio.

La competición contará con la participación de cerca de 400 deportistas, además de técnicos, árbitros y personal de organización, superando las 500 personas acreditadas.

La organización estima que el evento generará alrededor de 3.500 pernoctaciones durante la semana de competición gracias a la presencia de las 17 federaciones autonómicas, así como de acompañantes y aficionados llegados desde distintos puntos de España.

Además, el campeonato será retransmitido en directo por streaming a través de los canales oficiales de la Real Federación Española de Boxeo y contará con una amplia cobertura en medios de comunicación y redes sociales, contribuyendo a reforzar la imagen de Badajoz y de Extremadura como destinos de referencia para la celebración de grandes eventos deportivos.

De este modo se ha puesto de manifiesto durante la presentación este jueves del evento, en una rueda de prensa en la que el director general de Deportes de la Junta, Santiago Amaro, ha destacado que este evento representa una oportunidad para seguir consolidando a la comunidad autónoma como sede de grandes eventos deportivos, capaces de generar actividad económica, atraer visitantes y proyectar una imagen "moderna" y "dinámica" de Extremadura.

Asimismo, ha subrayado que la Junta de Extremadura participa como patrocinador oficial del campeonato mediante una inversión destinada a impulsar un evento con una destacada repercusión deportiva, turística y social tanto para la ciudad de Badajoz como para el conjunto de la región.

De su lado, el presidente de la Real Federación Española de Boxeo, Felipe Martínez, ha mostrado su satisfacción por regresar a la capital pacense para albergar esta competición nacional. "Estamos encantados con la gastronomía, con la gente y con volver a celebrar este campeonato en Badajoz, una ciudad que ya ha demostrado en dos ocasiones anteriores su capacidad organizativa y su compromiso con el boxeo", ha afirmado.

Martínez ha recordado, además, que el Campeonato de España de Boxeo Élite alcanzará en 2026 su 98ª edición, consolidándose como una de las competiciones deportivas "más históricas" y "prestigiosas" del panorama nacional.

A su vez, el alcalde de Badajoz, Ignacio Gragera, ha agradecido a la Junta de Extremadura las mejoras realizadas en el Estadio Municipal de La Granadilla, y ha destacado que las actuaciones llevadas a cabo en pavimentos, gradas y sistema de sonido permiten que la instalación esté plenamente preparada para albergar una cita de esta "magnitud".

A la presentación han asistido también el concejal de Deportes del Ayuntamiento de badajoz, Juan Parejo; el diputado de Recursos Humanos y Régimen Interior de la Diputación de Badajoz, Ramón Díaz Pérez; y el presidente de la Federación Extremeña de Boxeo y organizador del campeonato, Borja Pina, además de representantes de las distintas instituciones implicadas en la organización del evento.