La Cámara de Comercio de Cáceres advierte que el veto comercial de Trump pondría en riesgo 9 millones en exportación cacereña

La Cámara de Comercio de Cáceres ha advertido de que la amenaza del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de cortar el comercio con España pondría en riesgo 9,1 millones de euros en exportaciones de esta provincia.

Ventas al exterior que afectan principalmente a productos agroalimentarios como el aceite de oliva virgen extra, la aceituna, el bombón de higo y el Pimentón de la Vera.

La entidad empresarial ha mostrado su preocupación por unas declaraciones que afectan a una materia cuya competencia corresponde a la Comisión Europea (CE), y considera que, de materializarse, supondrían un “importante revés” para el tejido exportador cacereño.

Según expresa el órgano cameral en nota de prensa, los sectores más expuestos serían las grasas y conservas vegetales, especialmente el aceite de oliva y la aceituna; las preparaciones de cacao, entre las que destaca el bombón de higo; y las especias, con el Pimentón de la Vera como uno de los productos más representativos.

La organización empresarial advierte de que un eventual cierre del mercado estadounidense obligaría a muchas empresas a buscar destinos alternativos para su producción, incrementando la competencia en otros mercados internacionales y ejerciendo presión sobre los precios y la rentabilidad de unas industrias consideradas estratégicas para la economía provincial.

Y recuerda, además, que durante el primer mandato de Trump, en 2017, productos como la aceituna y el aceite ya sufrieron las consecuencias de la imposición de aranceles por parte de Estados Unidos, una situación que “redujo la competitividad” de las empresas españolas y “ocasionó importantes pérdidas económicas”.