Cajalmendralejo crece un 17,80 % con un beneficio de 37,50 millones de euros en 2025

Cajalmendralejo, entidad cabecera del Grupo Cooperativo Solventia, ha obtenido un beneficio neto de 37,50 millones de euros en 2025, lo que supone un crecimiento del 17,80 por ciento.

Así lo reflejan las cuentas anuales aprobadas por unanimidad en la asamblea general celebrada en Almendralejo junto al informe de gestión.

Según ha informado la entidad en nota de prensa, las inversiones crediticias alcanzaron los 2.195 millones de euros, lo que representa un crecimiento interanual del 32,62 por ciento.

Este incremento, destacan desde Cajalmendralejo, se produjo manteniendo unos extraordinarios estándares de calidad crediticia, reflejados en una tasa de morosidad del 1,62 por ciento, inferior en un 40,22 a la media del sector, situada en el 2,71 por ciento.

Asimismo, los depósitos de clientes y los activos totales se situaron en 4.325 y 4.745 millones de euros, respectivamente, y el volumen total de negocio ascendió a 6.809 millones de euros, con un incremento del 17,58 por ciento respecto al ejercicio anterior.

El Grupo presenta una ratio de solvencia del 21,67 por ciento, situándose entre las más elevadas del sistema financiero español y la cobertura de la morosidad alcanza el 411,02 por ciento, superando en más de cinco veces la media del sector.

Estos indicadores sitúan a Cajalmendralejo y al Grupo Cooperativo Solventia en una posición destacada y privilegiada dentro del panorama financiero nacional, según su presidente, Fernando Palacios.

El presidente de la entidad con 123 años de historia ha agradecido a todos los socios y clientes la confianza, así como a toda la plantilla del Grupo su compromiso y trabajo, actualmente formada por 552 empleados, de los cuales 400 pertenecen a Cajalmendralejo.

Además, han destacado que durante el ejercicio 2025, a través de su Obra Social y de su propia Fundación, Cajalmendralejo destinó cerca de 6 millones de euros a iniciativas enmarcadas en su política de responsabilidad social corporativa.

El Grupo Cooperativo Solventia dispone de 251 oficinas y puntos de atención al público, donde 225 son propias de Cajalmendralejo, muchas de las cuales están vinculadas a programas destinados a favorecer la Inclusión Financiera en la región