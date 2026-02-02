Caja Rural de Extremadura renueva su colaboración con organizaciones agrarias de la región para apoyar al sector

Caja Rural de Extremadura ha renovado sus convenios de colaboración suscritos con las cinco principales organizaciones agrarias de la región, en el marco de la celebración de la Feria Agroexpo que finaliza este sábado en la localidad pacense de Don Benito.

Dichos acuerdos tienen como objetivos principales promover iniciativas relacionadas con la Política Agraria Común (PAC), que reviertan en beneficio de los agricultores y ganaderos miembros de estas organizaciones, según informa la entidad en nota de prensa.

En concreto, han sido renovados los convenios firmados con Apag Extremadura Asaja, Asaja Cáceres, UPA-UCE y La Unión de Agricultores y Ganaderos de Extremadura, integrantes del Consejo Asesor Agrario de Extremadura, además de con la Asociación Extremeña de Ganaderos del Reino.

"Caja Rural de Extremadura es la entidad de referencia para el sector primario de la región. Por eso, el campo debe saber que siempre va a contar con nuestro respaldo", ha afirmado el presidente de Caja Rural de Extremadura, Urbano Caballo.

Cabe señalar que la entidad también ha puesto a disposición su Oficina Técnica Agraria y expertos financieros para asesorar a los profesionales agrarios de esas organizaciones.

En los sucesivos encuentros que se han mantenido en el stand de Caja Rural de Extremadura en Agroexpo han participado el presidente de Apag Extremadura Asaja, Juan Metidieri; María José Elviro, por parte de ASAJA Cáceres; el secretario general de UPA-UCE, Óscar Llanos; la secretaría técnica de La Unión, Florentina Mirón, y el presidente de Ganaderos del Reino, Enrique Muslera.

Por parte de Caja Rural de Extremadura han estado presentes el presidente de la entidad, Urbano Caballo; la directora general, Rocío Morales, y la directora de la Oficina Técnica Agraria, Ana Belén González.