Caja Rural de Extremadura firma su adhesión al proyecto de Cáceres 2031

Caja Rural de Extremadura se ha sumado a los apoyos de Cáceres 2031 para ser elegida Capital Europea de la Cultura. Así lo han ratificado hoy con la firma del manifiesto de adhesión por parte del presidente de la entidad, Urbano Caballo, en presencia del alcalde de Cáceres, Rafael Mateos.

El acto ha contado también con la presencia de la coordinadora general del Consorcio Cáceres Capital Europea de la Cultura 2031, Iris Jugo; del concejal de Cultura de Cáceres, Jorge Suárez; y de la directora general de Caja Rural de Extremadura, Rocío Morales.

La candidatura cacereña sigue así sumando apoyos de cara a la próxima presentación de su proyecto ante los expertos designados por la Comisión Europea, que tendrá lugar el próximo 9 de marzo.