Caja Rural de Extremadura colaborará con la representación de 'El alcalde de Zalamea', de Interés Turístico Nacional

Caja Rural de Extremadura y el Ayuntamiento de Zalamea de la Serena han formalizado un convenio de colaboración con el objetivo de reforzar el desarrollo y proyección de la representación teatral de 'El Alcalde de Zalamea', declarada de Interés Turístico Nacional.

Este acuerdo ha sido firmado por el presidente de Caja Rural de Extremadura, Urbano Caballo, y el alcalde de Zalamea de la Serena, José Antonio Murillo, y "consolida la cooperación entre ambas instituciones en torno a una iniciativa de gran arraigo social y cultural", declarada fiesta de interés turístico nacional, que cada año convierte a esta localidad en "un referente del teatro popular y la participación ciudadana".

El convenio refleja la "voluntad compartida" de impulsar proyectos que contribuyan a la dinamización cultural del medio rural, la preservación del patrimonio histórico y la promoción de la identidad local, señala Caja Rural de Extremadura en nota de prensa.

En este sentido, la colaboración permitirá "fortalecer la organización, difusión y proyección de esta representación", que trasciende el ámbito cultural para "convertirse en un elemento tractor del desarrollo turístico y económico del municipio y su entorno".

El acuerdo, según ha destacado el presidente de la entidad financiera, pone de manifiesto el compromiso de Caja Rural de Extremadura con el territorio, a través del apoyo a iniciativas que fomentan la cohesión social, la participación colectiva y la puesta en valor de las tradiciones.

Por su parte, el Ayuntamiento de Zalamea de la Serena "refuerza su capacidad de organización y promoción de un evento que implica a buena parte de la población local y atrae cada año a numerosos visitantes".

La alianza entre ambas entidades se enmarca en una estrategia de colaboración institucional orientada a generar impacto positivo en el entorno, contribuyendo al desarrollo sostenible, la promoción cultural y el fortalecimiento del tejido social de Extremadura, señala Caja Rural en nota de prensa.

El convenio tendrá una vigencia inicial de un año, con posibilidad de renovación, y contempla la coordinación de acciones conjuntas, así como la visibilidad de la colaboración en los distintos soportes y actividades vinculadas a la celebración de la obra.