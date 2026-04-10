FIESTAS

Caja Rural de Extremadura colaborará con la representación de 'El alcalde de Zalamea', de Interés Turístico Nacional

Este acuerdo ha sido firmado por el presidente de Caja Rural de Extremadura, Urbano Caballo, y el alcalde de Zalamea de la Serena, José Antonio Murillo.

Redacción

Extremadura |

Caja Rural de Extremadura colaborará con la representación de 'El alcalde de Zalamea', de Interés Turístico Nacional
Caja Rural de Extremadura colaborará con la representación de 'El alcalde de Zalamea', de Interés Turístico Nacional | Caja Rural

Caja Rural de Extremadura y el Ayuntamiento de Zalamea de la Serena han formalizado un convenio de colaboración con el objetivo de reforzar el desarrollo y proyección de la representación teatral de 'El Alcalde de Zalamea', declarada de Interés Turístico Nacional.

Este acuerdo ha sido firmado por el presidente de Caja Rural de Extremadura, Urbano Caballo, y el alcalde de Zalamea de la Serena, José Antonio Murillo, y "consolida la cooperación entre ambas instituciones en torno a una iniciativa de gran arraigo social y cultural", declarada fiesta de interés turístico nacional, que cada año convierte a esta localidad en "un referente del teatro popular y la participación ciudadana".

El convenio refleja la "voluntad compartida" de impulsar proyectos que contribuyan a la dinamización cultural del medio rural, la preservación del patrimonio histórico y la promoción de la identidad local, señala Caja Rural de Extremadura en nota de prensa.

En este sentido, la colaboración permitirá "fortalecer la organización, difusión y proyección de esta representación", que trasciende el ámbito cultural para "convertirse en un elemento tractor del desarrollo turístico y económico del municipio y su entorno".

El acuerdo, según ha destacado el presidente de la entidad financiera, pone de manifiesto el compromiso de Caja Rural de Extremadura con el territorio, a través del apoyo a iniciativas que fomentan la cohesión social, la participación colectiva y la puesta en valor de las tradiciones.

Por su parte, el Ayuntamiento de Zalamea de la Serena "refuerza su capacidad de organización y promoción de un evento que implica a buena parte de la población local y atrae cada año a numerosos visitantes".

La alianza entre ambas entidades se enmarca en una estrategia de colaboración institucional orientada a generar impacto positivo en el entorno, contribuyendo al desarrollo sostenible, la promoción cultural y el fortalecimiento del tejido social de Extremadura, señala Caja Rural en nota de prensa.

El convenio tendrá una vigencia inicial de un año, con posibilidad de renovación, y contempla la coordinación de acciones conjuntas, así como la visibilidad de la colaboración en los distintos soportes y actividades vinculadas a la celebración de la obra.

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