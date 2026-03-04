Caja Rural de Extremadura y Asociación GEN colaboran en el impulso del tejido empresarial de Almendralejo

Caja Rural de Extremadura y la Asociación Empresarial GEN han firmado un convenio de colaboración este martes por el cual la entidad financiera será la patrocinadora principal de esta red empresarial en Almendralejo (Badajoz).

Este acuerdo supone un impulso al tejido empresarial de la capital de Tierra de Barros y la consolidación de GEN como plataforma de 'networking' y de crecimiento para las empresas.

El mismo ha sido suscrito por el presidente de Caja Rural de Extremadura, Urbano Caballo, y por el presidente de GEN, Sergio Salguero, en la nueva sede de la asociación, situada en la Plaza del Mercado. Al acto ha asistido también la concejala de Comercio y Mercados del Ayuntamiento de Almendralejo, Josefina Barragán, además de empresarios de la localidad.

Esta colaboración refuerza el "compromiso" de ambas entidades con el desarrollo económico local, el impulso del tejido empresarial y la generación de oportunidades para autónomos, pymes y también para empresas consolidadas, indica Caja Rural de Extremadura en nota de prensa.

"Este acuerdo refuerza nuestro compromiso con el desarrollo económico local. En Caja Rural de Extremadura no entendemos la banca solo como financiación; la entendemos como cercanía, como acompañamiento y como implicación real con el territorio", ha afirmado Caballo.

El presidente de Caja Rural de Extremadura se ha mostrado, asimismo, "convencido" de que esta alianza "dará frutos muy positivos y contribuirá a que Almendralejo siga siendo un referente empresarial en la región".