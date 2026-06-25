Caja Rural de Extremadura apoya como patrocinador la 40ª edición del Festival de Teatro Clásico de Alcántara

Caja Rural de Extremadura ha formalizado su colaboración como patrocinador con el Festival de Teatro Clásico de Alcántara, con lo que reafirma su "firme compromiso" con la promoción de la cultura y la conservación del patrimonio histórico y artístico de la región.

De este modo, la entidad será patrocinadora de la 40ª edición del certamen, que tendrá lugar del 1 al 9 de agosto y que volverá a convertir a la localidad cacereña en un "referente nacional" de las artes escénicas.

El convenio de colaboración ha sido firmado por el presidente de Caja Rural de Extremadura, Urbano Caballo, y la directora del Festival de Teatro Clásico de Alcántara, Rocío Montero, quienes han destacado la importancia de seguir impulsando iniciativas culturales que contribuyen al desarrollo social, económico y turístico de Extremadura.

Con este patrocinio, Caja Rural de Extremadura consolida una línea de actuación que sitúa a la cultura como "uno de los pilares de su acción social y de su compromiso con el territorio", ha destacado en nota de prensa.

La entidad viene respaldando desde hace años algunos de los proyectos culturales más relevantes de la comunidad autónoma, entre ellos el Festival Internacional de Teatro Clásico de Mérida, la histórica representación popular de 'El alcalde de Zalamea', así como, más recientemente, la candidatura de Cáceres 2031 para convertirse en Capital Europea de la Cultura.

Durante la firma del acuerdo, Urbano Caballo destacó que "apoyar la cultura es apostar por el desarrollo" de la región, por la "preservación" de las raíces y por la generación de oportunidades para el futuro.

Asimismo, subrayó que el Festival de Teatro Clásico de Alcántara representa una "cita imprescindible" dentro del calendario cultural extremeño y constituye un "magnífico escaparate" del talento, la historia y el patrimonio de la región.

Por su parte, Rocío Montero agradeció el respaldo de Caja Rural de Extremadura y puso en valor la colaboración de entidades comprometidas con la cultura para garantizar el crecimiento y la consolidación de un festival que este año alcanza una edición especialmente significativa al cumplir cuatro décadas de trayectoria.

La 40ª edición del Festival de Teatro Clásico de Alcántara ofrecerá una programación "de primer nivel" y combinará "grandes producciones teatrales" con actividades paralelas destinadas a acercar el teatro clásico a públicos de todas las edades y a reforzar el "atractivo cultural y turístico" de la localidad y su comarca.

A través de iniciativas como esta, como ha destacado, Caja Rural de Extremadura continúa contribuyendo al "fortalecimiento" del tejido cultural extremeño e impulsando proyectos que generan "riqueza, promueven el acceso a la cultura y proyectan la imagen de Extremadura dentro y fuera de la región".