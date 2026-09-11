Cáceres 2031 entra en la fase decisiva de la candidatura con el objetivo de consolidar sus alianzas europeas

La candidatura de Cáceres a Capital Europea de la Cultura 2031 entra en su fase decisiva con dos grandes objetivos para las próximas semanas: consolidar las alianzas europeas vinculadas al proyecto y completar el segundo Bid Book, el documento definitivo de candidatura.

La directora del proyecto, Iris Jugo, junto a parte del equipo técnico de Cáceres 2031, ha presentado ante el Consejo Rector, que ha presidido el presidente del Consorcio y alcalde de la ciudad, Rafael Mateos, el estado de los trabajos y el calendario que conducirá hasta la decisión final.

La candidatura pasa así de su etapa de construcción a una fase de consolidación de la programación, las alianzas y los apoyos institucionales, destacan desde la candidatura en una nota de prensa.

Uno de los principales avances trasladados al Consejo Rector ha sido el "crecimiento de la dimensión europea de Cáceres 2031, que se traduce ya en apoyos, programación y alianzas concretas".

La candidatura trabaja actualmente con algunas de las "principales redes y plataformas culturales europeas". Así, desde la puesta en marcha del proyecto de Cáceres 2031 la ciudad se ha incorporado a Culture Action Europe, A Soul for Europe, Eurocities, Culture Next y la Asociación Europea de Festivales.

Esto supone, han explicado los responsables de Cáceres 2031, la apertura de nuevas oportunidades y conexiones internacionales para los artistas y entidades culturales de la ciudad.

La incorporación de Cáceres a estos espacios internacionales tendrá continuidad durante las próximas semanas con una intensa agenda de trabajo en diferentes ciudades europeas. Esta presencia internacional busca reforzar el posicionamiento europeo de Cáceres y, al mismo tiempo, convertir las relaciones construidas durante los últimos meses en colaboraciones, proyectos y contenidos concretos para la programación de 2031.

De forma paralela se continua trabajando en la construcción del programa cultural, que actualmente contempla 40 proyectos, dentro de una programación todavía en proceso de cierre, articulación y consolidación, y que se está desarrollando mediante convocatorias abiertas, escucha territorial, cocreación, acompañamiento curatorial, encargos artísticos, cooperación europea y proyectos piloto.

DEL BID BOOK A LA DEFENSA FINAL

El segundo gran bloque presentado al Consejo Rector ha sido el calendario de elaboración y defensa del segundo Bid Book, el documento oficial con el que Cáceres concurrirá a la fase final del proceso de selección.

El documento tendrá una extensión de 100 páginas y deberá responder a las cuestiones establecidas en el BOE en ámbitos como estrategia, programación, dimensión europea, participación, gobernanza, financiación, evaluación y legado.

El calendario de trabajo que se ha marcado fija el 29 de septiembre para el cierre de la versión española y el 23 de octubre para la versión definitiva en inglés. En el mes de octubre tendrá lugar la entrega oficial del Bid Book.

A partir de entonces comenzará la última etapa de evaluación. El 23 de noviembre el panel europeo encargado de valorar la candidatura visitará Cáceres. Finalmente, el 30 de noviembre Cáceres 2031 realizará su defensa final en el Ministerio de Cultura, en Madrid.