Cáceres 2031 celebra el Día Europeo de la Música con un concierto gratuito este domingo en el Ateneo

El Consorcio Cáceres 2031 celebrará el Día Europeo de la Música con una propuesta cultural gratuita y familiar que tendrá lugar este domingo, 21 de junio, en el Ateneo de la capital cacereña, situado en el Palacio de Camarena de la calle General Ezponda.

La jornada ofrecerá dos pases de un concierto de música europea a cargo del Cuarteto de Cuerda Alla Corda, acompañados de un pequeño temtempié para quienes asistan a esta cita cultural abierta a toda la ciudadanía, hasta completar aforo.

La actividad, presentada por la cantante y compositora cacereña Chloe Bird, busca acercar la música europea a públicos de todas las edades a través de una experiencia participativa y cercana, enmarcada en los valores de convivencia, cultura y ciudadanía que promueve la candidatura de Cáceres a Capital Europea de la Cultura 2031.

El programa contará con un repertorio inspirado en diferentes tradiciones y compositores europeos, con obras tan reconocidas como 'Cinema Paradiso' de Ennio Morricone, la 'Danza húngara nº 5' de Johannes Brahms, piezas de las 'Danzas rumanas' de Béla Bartók, fragmentos de 'Carmen' de Georges Bizet, la 'Danza ritual del fuego' de Manuel de Falla, danzas eslavas de Antonín Dvorák y piezas festivas de Johann Strauss.

El concierto tendrá dos pases. El primero comenzará a las 11,00 horas, seguido de un pequeño temtempié a las 11,30 horas. La segunda actuación tendrá lugar a las 12,00 horas, con un nuevo picoteo a las 12,30 horas. La finalización de la actividad está prevista para las 13,00 horas.

En palabras de Iris Jugo, coordinadora general del Consorcio Cáceres 2031, "va a ser un día muy especial para la candidatura porque parte de esos valores de cultura universal y participación sin importar la edad ni los conocimientos que tengas".

Con esta iniciativa, Cáceres 2031 continúa impulsando actividades culturales abiertas a la ciudadanía que fomentan la participación, el acceso a la cultura y la conexión con los valores europeos a través de la música.