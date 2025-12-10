El CP Cacereño y el Zamora CF disputan un partido solidario este viernes a favor de Cruz Roja

El CP Cacereño y el Zamora CF disputarán un partido solidario a favor de Cruz Roja que tendrá lugar este viernes, 12 de diciembre, en el estadio Príncipe Felipe de la capital cacereña, a las 21,15 horas, en el que se invita a los aficionados a llevar un juguete deportivo como balones, pelotas, etc.

Estos juguetes serán lanzados al terreno de juego durante el descanso del mismo, y todo lo donado irá a favor de Cruz Roja Juventud y su campaña de recogida de juguetes para niños y niñas de familias vulnerables.

Cruz Roja agradece al CP Cacereño esta iniciativa en la que se unen deporte y solidaridad, informa la ong en nota de prensa.