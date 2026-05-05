Bomberos de la Diputación de Badajoz entrenan con coches de última generación para reducir tiempos de excarcelación

El Consorcio Provincial de Extinción de Incendios (CPEI) de la Diputación de Badajoz ha puesto en marcha el curso 'Operaciones de Salvamento en Accidentes de Tráfico. Nivel Avanzado', con el que bomberos entrenan con coches de última generación para reducir tiempos de excarcelación y aumentar la supervivencia.

Se trata de una acción formativa "esencial" para garantizar intervenciones "rápidas, eficaces y seguras" en los numerosos siniestros viales que se atienden cada año en la provincia.

El programa de contenidos incluye destrezas clave como el manejo avanzado de herramientas hidráulicas de rescate, la estabilización de vehículos, la clasificación técnica de atrapamientos y la toma de decisiones en situaciones críticas.

Además, se abordan los nuevos planes de excarcelación y los estándares profesionales vinculados a las operaciones de salvamento, informa en nota de prensa la Diputación de Badajoz.

Así, los vehículos actuales incorporan estructuras reforzadas con aceros de alta resistencia, refuerzos estratégicos y sistemas de seguridad avanzados. Esto hace que las carrocerías sean mucho más rígidas y complejas de cortar, lo que exige herramientas más potentes y una preparación técnica específica.

Como explica el equipo formador, "los coches modernos no se comportan como los de hace años; entrenar sólo con vehículos antiguos ya no es suficiente para afrontar un rescate real con garantías".

Por ello, es "imprescindible" entrenar con automóviles de última generación, conocer la ubicación de airbag, baterías y refuerzos, y anticipar cómo responderán los materiales durante una excarcelación.

Es por ello la centralidad de esta formación, porque los bomberos del Consorcio conocen de primera mano la resistencia real de estos materiales, así como la ubicación de airbag, baterías, pretensores y otros elementos que pueden comprometer la seguridad durante una excarcelación, valorándose como "imprescindible" entrenar con vehículos actuales, replicando las condiciones reales de intervención para reducir tiempos de rescate y aumentar la supervivencia de las víctimas.

Para el desarrollo de esta formación avanzada, Renault España ha donado varios vehículos nuevos, lo que permite a los bomberos entrenar con modelos actuales y reproducir con "total realismo" las condiciones de un rescate en carretera.

Por eso el CPEI se muestra agradecido con esta aportación, que contribuye a mejorar la preparación de los bomberos y, en consecuencia, la seguridad de toda la ciudadanía de la provincia.

De este modo, el CPEI realiza cada año numerosas intervenciones en accidentes de tráfico en toda la provincia, por lo que esta formación avanzada se convierte en una herramienta "fundamental" para mantener la excelencia operativa y garantizar la seguridad de la ciudadanía.

La Diputación de Badajoz refuerza, así, su compromiso con un servicio público "moderno, preparado y capaz de responder a los retos que plantean los vehículos de nueva generación".