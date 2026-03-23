BORRASCAS

El BOE publica el listado de los 160 municipios extremeños con ayudas por las borrascas

Entre los que hay 63 de la provincia de Badajoz y 97 en la de Cáceres.

Redacción

Extremadura |

Joven con paragüas bajo la lluvia
Joven con paragüas bajo la lluvia | Archivo

El Boletín Oficial del Estado (BOE) ha publicado este sábado el listado de los municipios beneficiados con las medidas urgentes para paliar los daños causados por la sucesión de borrascas este invierno en Andalucía y Extremadura, entre los que hay 63 de la provincia de Badajoz y 97 en la de Cáceres.

Las subvenciones a entidades locales que concederá el Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática por daños en infraestructuras municipales, red viaria, redes de saneamiento y depuración de agua cubrirán el 100 % del coste para los municipios que figuran en el anexo de esta resolución.

Además, se podrá anticipar hasta el 100 % de la ayuda máxima que pudiera corresponder a las entidades locales afectadas, según indica el Ministerio en una nota de prensa.

Para el resto de los municipios afectados, pero con un impacto de menor gravedad, las subvenciones cubrirán el 50 % del coste de las obras de reparación o reconstrucción, detalla la nota.

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