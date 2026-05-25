El Bellota Rock Fest adelanta su fecha y llenará Valdencín de música y cultura del 28 al 30 de mayo

El Bellota Rock Fest ha completado ya la programación de su novena edición, que será una de las "más ambiciosas" y que tiene por novedad el cambio de fechas: pasa de celebrarse a finales de julio a organizarse a finales de mayo.

En concreto, el festival de punk, ska, reggae y rock alternativo se va a celebrar del 28 al 30 de mayo, de manera que esta semana Valdencín (Cáceres) volverá a convertirse "en uno de los epicentros de la música alternativa y autogestionada del panorama estatal", destaca la organización del evento en un comunicado.

Sobre el cambio de fecha, la asociación Bellota Rock comenta que ha sido una decisión tomada "tras meses de reflexión" y que el objetivo es mejorar tanto la experiencia del público como las condiciones climáticas del festival.

Así, la organización del festival cree que el adelanto permitirá disfrutar del evento en unas condiciones "mucho más favorables" tanto para asistentes como para bandas, personal técnico y voluntariado.

Más allá de este cambio, el Bellota Rock va a seguir apostando por un formato "accesible y popular": serán tres días de actividades, con zona de acampada gratuita, mercadillo artesano, 'food trucks', actividades paralelas y un cartel diverso donde conviven punk, ska, rap, rock, reggae-core o metal.

Además, esta edición supondrá un importante crecimiento en el número de actuaciones y propuestas culturales, con 16 bandas, un concierto sorpresa y varias sesiones de DJs repartidas a lo largo del fin de semana.

Sin embargo, el festival mantiene su apuesta por bandas "poco habituales" en los circuitos extremeños y por una programación diversa y "alejada de fórmulas comerciales".

MEJORAS EN EL RECINTO Y NUEVAS ACTIVIDADES.

Entre las novedades de este año, la organización destaca también las mejoras realizadas en el recinto principal de conciertos, que contará con un nuevo escenario y baños más accesibles para mejorar la comodidad del público.

El festival ampliará igualmente su programación paralela con nuevas actividades y espacios de convivencia, de manera que habrá mercadillo artesano, exposición artística, sesión vermut, puesto de tatuajes, catas de cerveza artesana y propuestas dirigidas a distintos perfiles de asistentes.

La organización volverá a reforzar aspectos especialmente valorados en anteriores ediciones, como el equipo profesional de sonido e iluminación, el aforo limitado para evitar aglomeraciones, la presencia de punto médico, la oferta de productos de comercio justo o la zona de acampada gratuita, ubicada en un entorno natural y sombreado.

PROGRAMACIÓN

El festival arrancará este jueves 28 de mayo con su tradicional fiesta de bienvenida en Espacio Utopía de Valdencín. La jornada comenzará con un acto inaugural y charla en la Casa de Cultura a las 20,00 horas, antes de dar paso a los conciertos.

La noche arrancará con la cumbia rural de A Garulla, seguida por el mestizaje de ritmos latinos, rap y electrónica de Awakate. La fiesta continuará hasta la madrugada con las sesiones de DJ Picher y DJ Loreazepan.

La jornada siguiente, el viernes 29 de mayo, comenzará con catas de cerveza artesana en el restaurante Metamorfosis, una actividad que volverá a combinar gastronomía y producto local.

Por la tarde, tendrá lugar la actuación de un artista sorpresa que aún no ha sido desvelado y que las asistentes descubrirán ese mismo día a las 17,30 horas, cuando comenzará también el mercadillo artesanal y será inaugurada la exposición 'The Last Crime', del fotógrafo A.Makeda, que estará disponible durante todo el festival.

Desde las 19,00 horas, el recinto principal acogerá seis conciertos consecutivos: abrirá la jornada La Telaraña, una de las bandas emergentes más interesantes del punk extremeño, seguida por Laura DSK y su mezcla de rock, ska y punk.

La noche continuará con el directo explosivo de Catalina Grande Piñón Pequeño, antes de uno de los momentos más esperados del festival: la actuación de Juantxo Skalari & La Rude Band, auténtico referente estatal del ska y el reggae con más de tres décadas de trayectoria. La madrugada quedará en manos de Addar y Proyekto Simio, encargados de cerrar una jornada con rock y rap metal, respectivamente.

El sábado 30 de mayo arrancará con una de las grandes novedades de esta edición: la sesión vermut, un espacio pensado para ampliar la programación diurna y seguir fomentando la convivencia festivalera. La jornada contará con las actuaciones de Marmarrachas, Skaffolding y DJ Morraiko, combinando humor, crítica social, rumba y cumbia.

Ya por la tarde y noche llegará el turno del escenario principal con una programación especialmente potente. Abrirá Machete en Boca, referente femenino del rap estatal, seguidas por Chulería, Joder!, banda emergente del punk-rock nacional.

Uno de los nombres destacados del sábado será Alfredo Piedrafita, histórico guitarrista de Barricada, que repasará parte de su trayectoria y legado musical.

La madrugada continuará con Momo y su propuesta reggae-core antes de la esperada actuación de Crim, una de las bandas más importantes y respetadas del punk-rock estatal, que actuará por primera vez en Extremadura. El cierre del festival correrá a cargo de Bourbon Kings.

El Bellota Rock Fest 2026 cuenta con el apoyo de la Diputación de Cáceres, el Ayuntamiento de Torrejoncillo, Espacio Utopía, la Federación Extremeña de Festivales Autogestionados (FEFA) y diferentes entidades colaboradoras.