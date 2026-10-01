BBVA Research prevé que el PIB per cápita de Extremadura crezca más que la media nacional en 2026 y 2027

El servicio de estudios de BBVA estima que el incremento del PIB de Extremadura alcance el 2,1% en 2026, significativamente por encima del resto de la Eurozona, aunque por debajo del previsto para el conjunto de España. La mejora del empleo, la fortaleza del consumo privado, el dinamismo de la inversión y el impulso de la política fiscal habrían apoyado la actividad. Aun así, el menor dinamismo de la afiliación, junto con la debilidad del sector agrario, de la industria y de las exportaciones explica el diferencial negativo con el resto del país.

Hacia delante, BBVA Research prevé que el PIB de Extremadura aumente un 1,9% en 2027. Por otro lado, el PIB per cápita crecería un 1,9% en 2026 y un 2,1% en 2027. De cumplirse estas previsiones, en 2027 el PIB regional se situaría un 8,1% por encima del nivel de 2019 y el PIB per cápita lo haría en un 9,5%, mostrando este último una evolución más favorable que en el conjunto de España.

La mejora de la actividad permitiría crear en torno a 18.000 nuevos empleos entre 2025 y 2027 y reducir la tasa de paro hasta el 13,8% de media en 2027.