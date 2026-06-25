Bautista recuerda que la Ley de Montes nacional introduce las restricciones pirotécnicas en riesgo de incendios

El vicepresidente y consejero de Presidencia, Coordinación de la Acción de Gobierno, Interior y Emergencias de la Junta de Extremadura, Abel Bautista, ha recordado que la Ley de Montes nacional del año 2022 introduce "restricciones" en el uso de material pirotécnico en días con peligro muy alto o extremo de incendio.

Así, en cumplimiento de las normas, ha defendido la suspensión de espectáculos pirotécnicos en la región cuando en las últimas semanas se están viviendo unas condiciones meteorológicas "bastante complicadas, con riesgos muy altos, con riesgos extremos", lo que "imposibilita el uso de material pirotécnico".

"Las condiciones son las que son, la ley nacional es la que es y, por tanto, hay que respetar las normas, porque entiendo que a todos nos une prevenir en la medida de lo posible y cuanto más mejor que haya incendio", ha espetado.

De este modo se ha pronunciado Bautista este miércoles en Plasencia --antes de participar en la toma de posesión de David Dóniga como alcalde de dicha localidad-- sobre el anuncio de la Asociación Española de la Pirotecnia de que empresas afectadas por la "suspensión ilegal" de fuegos y pirotecnicas en las celebraciones de la festividad de San Juan por parte de ayuntamientos de la región presentarán reclamaciones para exigir la indemnización íntegra de los daños y perjuicios ocasionados.

Al respecto, Bautista ha señalado la disposición "a hablar con todas las empresas del sector para buscar alternativas, pero siempre teniendo en cuenta que cuando haya riesgos muy altos o extremos", e incluso con la celebración de espectáculos pirotécnicos en otras jornadas sin riesgo de incendio, como ocurrirá previsiblemente en Badajoz.

"Prácticamente un gran porcentaje de nuestro territorio de Extremadura forma parte de zonas de influencia forestal. Por tanto, gran parte de los núcleos de población están afectados por esa imposibilidad de utilizar fuego pirotécnico desde los sitios desde donde se venían lanzando históricamente", ha insistido el vicepresidente de la Junta.